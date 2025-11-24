Cáceres conjuga danza y representación simbólica para celebrar el 25N

El Ayuntamiento de Cáceres, a través de la concejalía de la Mujer, conmemora este año el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre, con un acto institucional y simbólico que incluye danza y la colocación de mariposas de PVC (una por cada víctima registrada hasta la fecha), a modo de alegoría, que se instalarán en la plataforma de las banderas institucionales de la casa consistorial.

Lema

El lema elegido para este año es: ‘25N, alas para volar libres de violencia’, según ha explicado la concejala de Servicios Sociales, Igualdad y Mujer, Encarna Solís, en la presentación de los actos este lunes. “Hemos querido que el balcón y la fachada del Ayuntamiento se conviertan en altavoz de la lucha contra la violencia de género”.

Solís ha recordado que, tal y como propuso en el Consejo Sectorial de la Mujer (que incluye a todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento, así como asociaciones del sector), este año al 25N se le dará la “sobriedad que un día así requiere”, porque “son muchas las mujeres que son asesinadas por serlo, muchos niños y niñas se quedan huérfanos víctimas del machismo y muchas familias quedan destrozadas para siempre por la violencia de género”.

Homenaje de “repulsa y reivindicación”

El acto principal tendrá lugar este martes, a las 12:00 horas, en la plataforma de la fachada principal del Ayuntamiento, donde se realizará un homenaje de “repulsa y reivindicación” por las mujeres, niñas y niños víctimas de violencia machista.

Durante la ceremonia se llevará a cabo la lectura del manifiesto institucional, elaborada a partir de la declaración de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que “servirá para reforzar la concienciación ciudadana y el compromiso institucional”.

Como parte de la representación simbólica, se instalará en la plataforma esas mariposas de PVC, inspiradas en la historia de las hermanas Mirabal, apodadas ‘las mariposas’, cuyo asesinato dio origen a la conmemoración del 25N. Cada mariposa llevará impreso el nombre, apellidos y edad de cada víctima y permanecerá visible durante toda la semana “como símbolo de memoria y reivindicación”.

El acto se completará con una coreografía de danza a cargo de las alumnas del Conservatorio Profesional de Danza ‘Sagrario Ruíz Piñero’, que se realizará en la bandeja de la puerta principal del Ayuntamiento. En caso de lluvia se celebraría en el Salón de Plenos. Esta representación “simboliza la fuerza, la memoria y la esperanza en la erradicación de la violencia machista”.

Asimismo, en la balconada se ha colocado un gran lazo morado, mientras que la fachada consistorial permanecerá iluminada en color violeta desde el 25N, “como muestra de visibilidad y compromiso de toda la institución”.

La iniciativa se amplía a los barrios de la ciudad, donde se distribuirán 300 vinilos en formato de mariposas con el lema elegido para que colegios, institutos, comercios, edificios públicos y centros de salud puedan colocarlos en lugares visibles, “reforzando el mensaje de reivindicación y sensibilización hacia toda la ciudadanía”.