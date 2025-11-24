Cáceres entrega hoy la Medalla de Oro de la Ciudad de Cáceres al TSJEx, galardón que ya recibió El Periódico Extremadura

La historia de Extremadura cambió para siempre en 1790, cuando la Real Audiencia de Extremadura llegó a Cáceres y el territorio dejó atrás siglos de aislamiento judicial. Aquella institución, instalada en el Hospital de la Piedad —en la actual plaza de la Audiencia—, fue el germen del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que hoy recibe uno de los máximos reconocimientos de la ciudad: la Medalla de Cáceres.

Este lunes 24 de noviembre, el Gran Teatro abrirá sus puertas a las 19.30 para acoger una ceremonia que promete emoción, memoria y una conciencia muy clara de lo que significó —y significa— que la Justicia haya tenido en Cáceres su casa durante 235 años. Conducido por la periodista Miriam Rodríguez y acompañado por la música de Tamara Alegre y Perico de la Paula, el acto está abierto al público mediante invitación gratuita, que podrá recogerse desde este viernes en taquilla.

“Es un momento muy emotivo”, señalaba el alcalde, Rafa Mateos, al invitar a los cacereños y cacereñas a llenar la sala. “Reconocemos una trayectoria histórica que empezó con la Real Audiencia y que hoy continúa con el Tribunal Superior de Justicia. Lo celebramos cerca de la fecha en que Cáceres fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO. Nuestro pasado nos obliga a seguir siendo ambiciosos con nuestro futuro”.

Las imágenes de la entrega de la Medalla de Cáceres / Carlos Gil

Antes de que se apaguen las luces, la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, firmará en el Libro de Honor de la ciudad. Después, será ella quien reciba la Medalla y el diploma conmemorativo, símbolo de una continuidad histórica que ha acompañado a Cáceres desde el siglo XVIII hasta hoy.

Y es que este reconocimiento no solo celebra la trayectoria jurídica del Tribunal: también conecta con una larga lista de personalidades, instituciones y colectivos que han recibido la Medalla de la Ciudad desde mediados del siglo XX. Militares, ministros, universidades, cofradías, fundaciones, héroes anónimos de la pandemia y artistas que han marcado la vida cultural de la capital forman parte de un patrimonio simbólico que explica quién ha construido —y sigue construyendo— la identidad cacereña.

¿QUIÉNES HAN RECIBIDO LA MEDALLA DE CÁCERES? A lo largo de su historia, Cáceres ha otorgado la Medalla de la Ciudad a figuras e instituciones que han dejado una huella singular en la vida social, cultural o institucional. Entre ellos destacan: José Luna Meléndez (1944)

(1944) Joaquín González Martín (1944)

(1944) Francisco Franco Bahamonde (1944)

(1944) Jorge Vigón Suero-Díaz (1959)

(1959) Carlos Estévez Montagut (1961)

(1961) José Linos Lage (1964)

(1964) Camilo Alonso Vega (1967)

(1967) Enrique de la Hoz y Díaz (1967)

(1967) Federico Silva Muñoz (1972)

(1972) Universidad de Salamanca (1974)

(1974) Jesús Dionisio Acedo Iglesias (1976)

(1976) Congregación de las Hermanitas de los Pobres (1979)

(1979) Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cáceres (1981)

(1981) Juan Ramón Marchena (1988)

(1988) S.M. el Rey Juan Carlos I (1990)

(1990) Universidad de Extremadura (1993)

(1993) CIR Santa Ana (C.I.R. n.º 3) (1994)

(1994) Helga de Alvear (2011)

(2011) Fundación Mercedes Calles y Carlos Ballestero (2012)

(2012) El Periódico Extremadura (2013)

(2013) Centro de Instrucción de Tropa, Cefot (2014)

(2014) I.E.S. El Brocense (2015)

(2015) Asociación Banco de Alimentos de Cáceres (2016)

(2016) I.E.S. Universidad Laboral (2017)

(2017) Asociación Banda Municipal de Música de Cáceres (2018)

(2018) Guardia Civil (2019)

(2019) Colectivos que lucharon contra la pandemia del COVID-19 (2020)

(2020) Colegio San Antonio de Padua (2021)

(2021) Cáceres Club de Baloncesto (ascenso ACB 1992) (2022)

(2022) Orfeón Cacereño (2023)

(2023) Policía Nacional (2024)

(2024) Real Cofradía de la Virgen de la Montaña (2024)

(2024) Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (2025)

Con la Medalla de 2025, Cáceres reconoce no solo la historia del Tribunal Superior de Justicia, sino también su papel como garante de derechos en una sociedad que sigue evolucionando. En un momento en el que la ciudadanía reivindica instituciones fiables y cercanas, el homenaje es también un gesto político: la Justicia, que nació en Cáceres hace 235 años, sigue siendo un pilar sobre el que construir el futuro.

231128EXT_CARLOS GIL (186932290).jpg / Carlos Gil

El lunes, cuando las luces del Gran Teatro iluminen el escenario, la ciudad volverá a encontrarse consigo misma. Un homenaje a la historia, sí, pero sobre todo a la continuidad: al hilo invisible que une a aquella Real Audiencia del XVIII con la Extremadura moderna del siglo XXI.

Si quieres, te preparo una versión más viral para redes, una pieza más solemne para impreso o incluso una versión más emocional centrada en la ciudadanía.