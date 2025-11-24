'Cáceres Participa 2.5': la ciudad convoca a vecinos y asociaciones para el gran debate sobre su futuro

Cáceres se prepara para un sábado distinto. Un sábado para pensar, para hablar, para construir. Un sábado para volver a sentirse comunidad. La concejalía de Participación Ciudadana ha puesto en marcha “Cáceres Participa 2.5”, una jornada que busca reunir a asociaciones, colectivos y vecinos en un gran espacio de diálogo, colaboración e ideas frescas. Será este sábado 29 de noviembre, de 9:00 a 14:30, en la Casa de Cultura Rodríguez Moñino. La entrada es gratuita, previo formulario de inscripción.

La concejala del área, Jacobi Ceballos, recuerda que esta actividad nace directamente de los Presupuestos Participativos 2025. Es decir: ha sido la propia ciudadanía quien pidió un espacio así. “Es una jornada para compartir, aprender y fortalecer la participación ciudadana en Cáceres; para conectar, inspirarse y participar activamente en la vida asociativa de la ciudad”, señala.

Programa de la Jornada de Participación. / Cedida por el Ayuntamiento de Cáceres

Y no es un simple encuentro. Es un termómetro. Una brújula. Ceballos lo resume así: “Las asociaciones realizan un papel esencial. Queremos que este foro sirva para intercambiar experiencias y descubrir nuevas formas de construir ciudad. Invitamos a todas las entidades y vecinos a sumarse”.

Un sábado con ideas, debates, talleres y música

El encuentro abrirá sus puertas a las 9:00, aunque la inauguración oficial será a las 9:30. A partir de ahí, el programa se encadena para ofrecer una mañana intensa y variada. A las 9:45, una primera mesa redonda explorará “Otras formas de asociarse”, con experiencias de colectivos locales que están reinventando las maneras de organizarse y participar. A las 11:00, llegará el turno de “Distritos de Cáceres: concepto y mirada al futuro”, un debate clave para entender cómo quiere organizarse la ciudad en los próximos años.

Cartel de la Jornada de Participación. / Cedida por el Ayuntamiento de Cáceres

La jornada continuará con dos talleres prácticos: A las 11:45, “Bases del diseño gráfico para asociaciones”, pensado para mejorar la comunicación visual de entidades ciudadanas. A las 12:30, “Teoría y práctica de los primeros auxilios”, un taller útil, concreto y formativo para cualquier colectivo. A las 13:15, AUPEX conducirá el diálogo “El arte de acompañar”, una reflexión sobre el papel de las asociaciones como espacios de apoyo emocional, social y comunitario. A las 13:45, llegará un espacio dinámico de pitchings donde distintas entidades presentarán sus proyectos en pocos minutos, mostrando la riqueza y diversidad del tejido asociativo cacereño.

La jornada cerrará con una comida comunitaria y la actuación musical de Darío González, que pondrá el broche artístico a una mañana de participación y energía colectiva.

Inscripción abierta y ludoteca para facilitar la asistencia

Quienes deseen asistir pueden inscribirse a través del formulario disponible en https://forms.gle/sC1B17VRMBzNXsy3A o escaneando el código QR presente en el cartel oficial.

Además, habrá un espacio de conciliación familiar: una ludoteca para menores de 4 a 10 años, de manera que madres y padres puedan participar en las actividades sin renunciar al cuidado de sus hijos. Cáceres quiere escucharse. Cáceres quiere participar.Y este sábado será el primer paso —o el siguiente— hacia una ciudad más viva, más conectada y más consciente del poder colectivo de sus vecinos. ¿Quién se lo va a perder?