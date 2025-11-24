Ambiente festivo en la ciudad
Cáceres se prepara para la Navidad: así decoran sus hogares los cacereños
Algunos esperan al puente de la Inmaculada para poner sus adornos, otros prefieren decorar con antelación e incluso no hacerlo, según sus recuerdos, tradiciones familiares o gustos personales
La mayoría de los cacereños suele aprovechar el puente de la Inmaculada para poner la decoración navideña, aunque son muchos los que prefieren mantener sus propias costumbres. Algunos vecinos han querido compartir con este periódico cómo viven cada año el inicio de la Navidad.
María José Doncel tiene dos niños pequeños y le encanta decorar la casa en estas fechas. "Vivo en Malpartida y allí se organizan varios concursos, de hecho, suelo decorar hasta el balcón". Sin embargo, algunos se limitan a colocar únicamente el árbol de Navidad y el Belén.
Recuerdos dolorosos
Para muchos cacereños, la Navidad está llena de recuerdos emotivos, y la ausencia de un ser querido les lleva a optar por no adornar la casa en estas fechas. "Desde que falleció mi marido, ya no decoro la casa. Solo lo hago cuando vienen mis nietas, si me esfuerzo, es por ellas, porque ya nada es igual", afirma Juana Rodríguez.
Pedro Pérez piensa igual, él también es viudo y ya no pone los adornos navideños. "No quiero tener buenos recuerdos", confiesa.
Fechas vinculadas con la juventud
Resulta bastante curioso que, en muchas casas, estas fechas se asocien con la infancia. Álvaro, un joven, afirma que en su hogar la tradición se ha perdido y que solo la celebraban cuando eran pequeños. Por ello, en numerosos hogares estas fechas se vinculan principalmente con la juventud. Patricia Mejías piensa diferente, ella es de las que ya tienen la decoración navideña puesta. Aun así, asegura que en Cáceres la mayoría de la gente espera al puente de de la Inmaculada para ponerla.
Gasto innecesario
Las opiniones son muy variadas, Rosa Navarro considera que poner la decoración navideña es un gasto innecesario, ya que la Navidad dura apenas dos semanas. En cambio, Paqui Nevado es de las que la coloca con antelación, rompiendo la regla del puente. Otras vecinas, en cambio, siguen fieles a la tradición del puente e incluso aseguran que ponerla antes les resulta excesivo.
Al final, queda claro que en Cáceres cada hogar tiene su propia forma de dar la bienvenida a la Navidad. Unos se adelantan y otros esperan al momento tradicional, dejando claro que, más que una regla, poner la decoración navideña es cuestión de gustos y costumbres.
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar