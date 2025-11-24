Cánovas: el barrio de Cáceres que no duerme pero sí tropieza

La concejalía de Participación Ciudadana celebrará este sábado 29 de noviembre la jornada ‘Cáceres Participa 2.5’, una cita que incluirá una mesa redonda, destinada a las asociaciones y colectivos, que estará centrada en los distritos de Cáceres y en cómo avanzar hacia un modelo urbano más accesible, sostenible y cohesionado. Con el objetivo de identificar necesidades y oportunidades de mejora en toda la ciudad, este diario recogerá a lo largo de los próximos días las sugerencias de ciudadanos en distintos barrios de Cáceres.

En Cánovas, una de las zonas más transitadas de la ciudad, los vecinos exponen qué aspectos consideran prioritarios en su día a día y dibujan un mapa claro de necesidades para el futuro. La queja más recurrente en la actualidad es el deterioro de los acerados. Manuel Araujo, de la farmacia García Casillas frente al histórico paseo cacereño, explica que la calle Antonio Silva, “con 43 años de antigüedad”, es uno de los ejemplos más claros, ya que presenta un pavimento “plagado de baches”.

Los residentes reclaman una intervención integral que modernice las aceras, mejore la accesibilidad y elimine obstáculos que afectan tanto a personas mayores como a familias con carritos y usuarios con movilidad reducida. Araujo indica un punto especialmente conflictivo: “La inclinación del árbol que tenemos frente a la farmacia provoca que mucha gente tropiece. Lo hemos avisado en varias ocasiones, pero sigue igual”, asegura.

Contenedores saturados

Otro de los frentes abiertos es la limpieza, tanto viaria como de los contenedores. Según el farmacéutico, desde el cambio de empresa concesionaria se aprecia una menor frecuencia de recogida, lo que provoca acumulaciones de residuos, especialmente en los contenedores de cartón y vidrio. “Se instalan contenedores cada 100 metros, pero no se tiene en cuenta que cada negocio genera residuos de forma distinta”, comenta.

El cuidado de los espacios verdes también genera quejas habituales, tanto por la falta de mantenimiento regular como por el aspecto descuidado que presentan en algunas épocas del año, especialmente en un entorno donde estos espacios tienen un peso destacado. “Al final, los pequeños detalles son los que más afectan al día a día del barrio, y da la impresión de que nadie los está supervisando”, lamenta Marisol Casillas, vecina de la zona.

Calles poco iluminadas

Algunos residentes también aseguran que tras la modernización del alumbrado y la instalación de luces LED que se llevó a cabo hace unos años, algunas calles se han quedado poco iluminadas, lo que afecta tanto a la sensación de seguridad como a la visibilidad en zonas de tránsito. “Estamos en la zona más céntrica de la ciudad y hay veces que parece que caminas a ciegas”, expone Casillas.

Puntos fuertes

A pesar de estas carencias, también destacan aspectos positivos. En términos de servicios e infraestructuras, Cánovas se percibe como una de las zonas más completas de la ciudad. Bares, comercios de proximidad, espacios verdes y servicios públicos esenciales se encuentran a una distancia accesible para la mayoría de residentes, lo que facilita la vida cotidiana y reduce la necesidad de desplazamientos largos. “Es una zona viva, con comercios, con gente, por lo que si se cuidan esos detalles sería prácticamente perfecta”, apunta Jaime Iglesias.

En cuanto al aparcamiento, aunque la zona es muy transitada, Araujo considera que “está bastante bien para ser el centro, como ocurre en el resto de ciudades”. Además, destacan que, a pesar del tránsito constante y la densidad urbana, la percepción de seguridad es notablemente superior a la de otros barrios. "Se nota que, al estar en el centro, siempre hay movimiento y eso da tranquilidad; es un factor que valoramos mucho a la hora de vivir aquí", concluye Marisol Casillas.

Con esta perspectiva, los vecinos esperan que sus sugerencias sobre iluminación, acerados, limpieza y mantenimiento de espacios verdes no solo sean escuchadas, sino que se traduzcan en mejoras concretas que refuercen la calidad de vida en uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad.