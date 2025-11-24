Agenda cultural
'Un castillo sobre las nubes' lleva la literatura y el patrimonio a las aulas de Cáceres
El proyecto combina narrativa histórica, leyendas extremeñas y recursos interactivos para fomentar el aprendizaje significativo y la creatividad en los estudiantes
El Centro de Profesores y Recursos de Cáceres acogerá el próximo 3 de diciembre una presentación del proyecto literario y educativo 'Un castillo sobre las nubes', a cargo de su autor, el docente extremeño Mario Sánchez Rosas, en el marco del programa 'Cáceres Ciudad Educadora'. La actividad está abierta a toda la comunidad educativa e invita a docentes, equipos directivos y profesionales del ámbito cultural y educativo a participar.
Nuevas formas de integrar la lectura y el patrimonio en las aulas
La iniciativa ofrece una oportunidad para explorar nuevas formas de integrar la lectura, el patrimonio y la identidad local en las aulas, alineándose con los objetivos de Cáceres como Ciudad Educadora y candidata a Capital Europea de la Cultura 2031.
'Un castillo sobre las nubes' es un proyecto pedagógico innovador ambientado en la comarca de Montánchez y Tamuja en el siglo XVII. Durante la charla, Sánchez Rosas explicará cómo la literatura puede convertirse en motor de motivación y aprendizaje significativo, utilizando dinámicas activas y recursos digitales interactivos que colocan al alumnado en el centro del aprendizaje.
Patrimonio cultural extremeño
El proyecto también pone en valor el patrimonio cultural extremeño mediante la recuperación de leyendas y personajes míticos locales, como la Tarasca, la Morancantana, el Draco o los Aullones, fomentando el arraigo y la identidad regional. Además, se destacará el papel del docente como creador de cultura y promotor de innovación educativa, promoviendo valores esenciales como la amistad, la cooperación, la diversidad y la superación personal.
Con esta propuesta, el CPR busca inspirar a otros centros a replicar experiencias similares y abrir la puerta a la creación de un seminario de innovación pedagógica que conecte la enseñanza con la historia y la cultura de la ciudad, activando Cáceres como un aula abierta y reforzando la relación entre escuela, patrimonio y comunidad.
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Casa Palacchio, nuevo local de copas y eventos en la parte antigua de Cáceres: así es el recambio del restaurante 'La Casa del Sol'
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar