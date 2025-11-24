Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Agenda cultural

'Un castillo sobre las nubes' lleva la literatura y el patrimonio a las aulas de Cáceres

El proyecto combina narrativa histórica, leyendas extremeñas y recursos interactivos para fomentar el aprendizaje significativo y la creatividad en los estudiantes

Cáceres por la noche.

Cáceres por la noche. / CARLOS GIL

Esteban Valero Vizcano

Esteban Valero Vizcano

Cáceres

El Centro de Profesores y Recursos de Cáceres acogerá el próximo 3 de diciembre una presentación del proyecto literario y educativo 'Un castillo sobre las nubes', a cargo de su autor, el docente extremeño Mario Sánchez Rosas, en el marco del programa 'Cáceres Ciudad Educadora'. La actividad está abierta a toda la comunidad educativa e invita a docentes, equipos directivos y profesionales del ámbito cultural y educativo a participar.

Nuevas formas de integrar la lectura y el patrimonio en las aulas

La iniciativa ofrece una oportunidad para explorar nuevas formas de integrar la lectura, el patrimonio y la identidad local en las aulas, alineándose con los objetivos de Cáceres como Ciudad Educadora y candidata a Capital Europea de la Cultura 2031.

'Un castillo sobre las nubes' es un proyecto pedagógico innovador ambientado en la comarca de Montánchez y Tamuja en el siglo XVII. Durante la charla, Sánchez Rosas explicará cómo la literatura puede convertirse en motor de motivación y aprendizaje significativo, utilizando dinámicas activas y recursos digitales interactivos que colocan al alumnado en el centro del aprendizaje.

Cartel oficial de la presentación.

Cartel oficial de la presentación. / Cedida

Patrimonio cultural extremeño

El proyecto también pone en valor el patrimonio cultural extremeño mediante la recuperación de leyendas y personajes míticos locales, como la Tarasca, la Morancantana, el Draco o los Aullones, fomentando el arraigo y la identidad regional. Además, se destacará el papel del docente como creador de cultura y promotor de innovación educativa, promoviendo valores esenciales como la amistad, la cooperación, la diversidad y la superación personal.

Con esta propuesta, el CPR busca inspirar a otros centros a replicar experiencias similares y abrir la puerta a la creación de un seminario de innovación pedagógica que conecte la enseñanza con la historia y la cultura de la ciudad, activando Cáceres como un aula abierta y reforzando la relación entre escuela, patrimonio y comunidad.

TEMAS

