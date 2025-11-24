El dueño de una finca de Cuartos del Baño impide al Ayuntamiento de Cáceres que pasen las máquinas para arreglar el acceso

"Hoy han ido las máquinas a Cuartos del Baño para iniciar las obras, tal y como estaba previsto. Pero no han podido empezar. Al parecer, el dueño de la finca por donde pasa el camino no ha permitido que pudieran entrar y que comenzaran los trabajos". Así de contundente se ha mostrado el equipo de gobierno este lunes después de que un particular haya frustrado sus intentos por iniciar una actuación que los vecinos llevan años reclamando.

Así las cosas, el consistorio cacereño ha puesto en manos de la Secretaría General los hechos para estudiar cómo proceder. "Ha habido vecinos que han presenciado el momento", han aseverado las fuentes consultadas que aún no dan crédito a lo sucedido.

Precisamente, el pasado 20 de noviembre, día en que se celebraba pleno en el hemiciclo de Cáceres, los vecinos de la finca Cuartos del Baño, ubicada entre Aliseda y Malpartida de Cáceres pero en el término municipal de la capital provincial, se manifestaron en bloque en la plaza de las Piñuelas en los instantes previos a la sesión plenaria para exigir que las obras que adecentarán el camino público de Monte Almeida se inicien a la mayor brevedad posible puesto que cada vez que llueve se producen crecidas y los vecinos quedan aislados.

"Venimos a recordar al señor alcalde que el camino, según una sentencia emitida hace tres años, se tenía que haber recuperado para poner en servicio de todos los vecinos, y de la ciudadanía en general. Es público, y debe ser para uso y disfrute de la ciudadanía", indicó el jueves Antonio Gil, representante vecinal de la finca en nombre de la veintena de vecinos que han acudido a la manifestación.

Aseguraron entonces que, al llegar Rafa Mateos al ayuntamiento, una pequeña parte de los residentes ya se encontraban en la plaza de las Piñuelas y que tuvieron la oportunidad de charlar con él. "Por la circunstancia de que estuviéramos nosotros aquí, han solicitado a las máquinas que no acudieran a la finca para arreglar el camino", incidió Gil.

Galería | Protesta de los vecinos de Cuartos del Baño a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres /

El ayuntamiento, al ser cuestionado por esta respuesta de Mateos, indicó que los primeros trámites para el inicio de los trabajos se iniciaron hace dos semanas. Representantes de la empresa que acometerá la reforma acudieron al camino para delimitar la traza por la que debería ir la vía pública según la sentencia emitida hace tres años. Incidieron en que las máquinas podrían haber comenzado el miércoles, pero que habían preferido esperar al lunes, día en que la operación, sorpresivamente, no ha podido llevarse efecto.

Un poco de historia

Fue en 2017 cuando una finca privada cortó el camino público. En ese momento, la comunidad de propietarios solicitó al ayuntamiento una investigación para determinar la titularidad, y se inició un recurso contencioso contra la resolución negativa a la petición de investigación por silencio administrativo. En 2019 lograron una sentencia favorable y el consistorio, hasta 2021, no realizó la investigación.

Vecino de Cuartos de Baño, en Cáceres, después del paso de la borrasca Claudia. / Jorge Valiente

Tras los dos años, desde el palacio municipal determina que el camino no es público y lo aprueba en el pleno. Cuartos del Baño interpuso un nuevo recurso contencioso-administrtivo contra la decisión. El tribunal lo estimó en 2022, anuló el acuerdo del consistorio y ordena su inclusión en el inventario del consistorio. En 2023, se denunciaron cortes en el camino y el mal estado que presenta y avisaron de que no actuar podría tener consecuencias penales para los responsables. Desde entonces, el gobierno cacereño ha incoado expedientes para su recuperación.

A finales de 2024, el consistorio destinó una cuantía cercana a los 50.000 euros para crear esta vía alternativa de acceso a Cuartos del Baño, puesto que el paso actual por el río Salor queda anegado con las fuertes lluvias. Las obras fueron adjudicadas. Sin embargo, se han producido dos trámites que han impedido que se hagan en los últimos seis meses. En primer lugar, tuvieron que solicitar un permiso a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura porque es un lugar de nidificación de determinadas aves dentro de una Zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). Una vez recibieron el visto bueno, en pleno verano, Mateos anunció que no se podría acometer la actuación hasta que finalizase la temporada de riesgo elevado de incendios. Ahora, por fin y varios años después, se iniciarán los trabajos para que exista esa vía alternativa al puente por el río Salor para que los vecinos no queden aislados cuando hay fuertes episodios de lluvias.