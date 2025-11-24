Malpartida de Cáceres en modo Navidad: una cesta de 3.600 euros dispara la fiebre del comercio local

En Malpartida de Cáceres la Navidad no empieza con luces… empieza con una cesta. Pero no una cesta cualquiera: una mega cesta de 3.600 euros, una especie de tótem festivo que ya convierte cada compra en una posibilidad, cada café en un “¿y si toca?” y cada paseo por la Plaza Mayor en un recordatorio de que, en este pueblo, la Navidad es algo colectivo, emocional y profundamente local.

Este lunes ha arrancado oficialmente la octava edición del Plan de Emprendimiento ‘En Malpartida’, y lo ha hecho con el sorteo que ya es tradición desde 2020: la Gran Cesta del Emprendimiento, un cofre repleto de premios que no solo propone un incentivo comercial, sino que funciona como una declaración de intenciones: aquí consumimos en el pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

El escaparate de Cajalmendralejo, en plena Plaza Mayor, se ha convertido estos días en un pequeño centro de peregrinación. Allí, detrás del cristal, brilla la cesta más grande de la historia de este plan: un televisor de 55 pulgadas aportado por el ayuntamiento, 19 vales canjeables en estética, ocio, peluquería y alimentación por valor de 1.000 euros, 200 euros en metálico y cinco lotes de embutidos, dulces, vinos, artículos de cocina, menaje, salud y moda.

A pie de calle, la escena es casi navideña en sí misma: vecinos pegados al cristal, listas mentales de deseos, madres imaginando el salón con la pantalla gigante y abuelos evaluando si este año “sí que sí”.

Consumir para participar, participar para ganar

En un momento donde las plataformas digitales parecen tenerlo todo ganado, Malpartida de Cáceres contraataca con un mensaje claro: comprar en el pueblo también transforma el pueblo. Para participar, basta con consumir en cualquiera de las 58 empresas adheridas a la campaña. Cada compra genera una papeleta, gratuita, directa, sin letra pequeña.

El sorteo será el 23 de diciembre, en directo desde la página de Facebook del Ayuntamiento, un evento que cada año reúne a medio municipio pegado a la pantalla, comentando nombres y deseando que esta vez la suerte se quede en su calle.

La Gran Cesta es solo el pistoletazo de salida. El Ayuntamiento —que impulsa un plan con 75 empresas locales— ha planteado una Navidad donde todo premio repercute en la economía del municipio. Este año, incluso los concursos festivos tienen un giro estratégico: el Concurso de Coches de la Caravana de la Alegría incluye una categoría específica para empresas, los cheques de 100 y 50 euros solo podrán gastarse en negocios del plan.

Cesta del emprendimiento. / Cedida por el Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres

Los premios municipales de estas fechas suman casi 1.000 euros, también reinvertidos en comercios y servicios de Malpartida. Y el mensaje es claro: cada euro que se queda en el pueblo, multiplica.

La estrategia está pensada para generar comunidad y fidelidad, pero también para proyectar la imagen de Malpartida fuera de sus fronteras. La combinación de tradición, economía circular, redes sociales y la emoción de un gran premio convierte esta iniciativa en un producto ultradifundible, perfecto para una Navidad que se juega también en lo digital.

Porque si algo ha demostrado esta cesta, año tras año, es que la ilusión sigue siendo local, pero su altavoz puede ser global.