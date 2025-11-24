Medalla de Cáceres a 235 años de capitalidad judicial

Era un edificio del siglo XVII, el Hospital de la Piedad, que “se encontraba en un estado deplorable y ha llegado hasta nuestro días en un estado de conservación excelente”, señala el cronista de Cáceres Fernando Jiménez Berrocal que, junto a Santos Benítez, ha abierto el vídeo explicativo de por qué se ha entregado este lunes la Medalla de Cáceres al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), con motivo del CCXXXV aniversario de la creación de la Real Audiencia de Extremadura en 1790, de la que es heredera el Alto Tribunal.

Un total de 235 años han pasado desde que Cáceres luce la capitalidad judicial de Extremadura. Y no hay mejor regalo de aniversario que la Medalla de Cáceres, que ha recibido esta noche de manos del alcalde, Rafael Mateos, y el concejal de Cultura, Jorge Suárez, en el Gran Teatro.

María Félix Tena durante su discurso. / Carlos Gil

Propuesta unitaria

Esta propuesta, solicitada de forma unitaria por la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Provincial de la Abogacía de Cáceres, se justifica por los “servicios y trabajos ejemplares prestados por esta institución”, así como por su “capacidad extraordinaria en busca del beneficio y protección de los ciudadanos de la ciudad de Cáceres y de sus intereses”, algo que refrenda la corporación municipal por mayoría.

La ceremonia, presentada por la periodista Miriam Rodríguez, ha arrancado con los acordes del flamencólogo Perico de la Paula a la guitarra y la voz de Tamara Alegre entonando “Porque tengo la fortuna de nacer en esta tierra”, una pieza dedicada a la patrona cacereña: la Virgen de la Montaña.

Tras la lectura del dictamen, en un acto de gala que se celebra cada año en noviembre, en torno a la conmemoración del nombramiento de Ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco (que tuvo lugar este mes en 1986), la presidenta del TSJEx, María Félix Tena, ha tomado la palabra, “profundamente agradecida” realizando un recorrido histórico desde la creación de la Real Audiencia de Extremadura, establecida por el Rey Carlos IV mediante Pragmática Sanción el 30 de mayo de 1790.

Ese 30 de mayo, según ha recogido la presidenta del Alto Tribunal, el rey Carlos IV rubricó que la Real Audiencia de Extremadura tuviera su residencia fija en la villa de Cáceres "por ser pueblo más sano", mejor surtido, más poblado y más oportuno que otro alguno de aquella provincia".

Con ello, se convertía en la primera institución con una delimitación territorial coincidente con lo que hoy se distingue la Comunidad Autónoma de Extremadura, siendo también la única institución que desde entonces continúa funcionando ininterrumpidamente durante más de 200 años.

A partir de 1834 es denominada Audiencia Territorial de Extremadura, para pasar a denominarse TSJEx en 1989. Tena ha destacado que la actividad de ese TSJEx no se ha visto interrumpida durante su existencia, a pesar de las contiendas bélicas, los diversos cambios de régimen y acontecimientos de todo tipo. Es decir, que ha sabido sobreponerse a las circunstancias para seguir impartiendo justicia.

Si bien, Tena ha recordado cómo en el siglo XIX, la invasión francesa provocó que la sede de la Audiencia “se moviera por buena parte de la geografía extremeña para salvaguardar su existencia y, sobre todo, su funcionamiento”. Como curiosidad, esa sede (entre 1808 y 1811) se asentó en: Aliseda, Garrovillas de Alconétar, Badajoz, Valencia de Alcántara, Brozas, Ceclavín, Aceuche, Cañaveral, Navas del Madroño y Alcántara.

Primer Juzgado de Violencia sobre la Mujer

Más allá del acervo histórico, y a las puertas del 25N, Tena ha resaltado en su discurso que “con la necesaria iniciativa para acomodar las nuevas tecnologías y la administración de Justicia al ámbito rural”, que es “eminente en nuestra Comunidad Autónoma”, en el año 2022 en la ciudad de Cáceres se implantó el primer Juzgado de Violencia sobre la Mujer, que abarcaba su competencia a todos los partidos judiciales de la provincia y que “ha supuesto el espejo en el que mirarse para comarcalizar juzgados de este tipo en todo el territorio nacional”.

También ser reconocido en la Unión Europea (UE) como “modelo a seguir para que todas las víctimas de esta lacra social tengan la misma atención especializada; con independencia del lugar en el que vivan”.

Además, los buenos resultados obtenidos han propiciado que, a partir del próximo 1 de enero de 2026, la provincia de Badajoz cuente también con dos nuevas secciones comarcalizadas, “para que todas las víctimas de esa provincia tengan esta atención igual que la que vienen recibiendo las víctimas de la provincia de Cáceres”.

Por todo ello, Tena ha resaltado la participación de la Real Audiencia en la vida pública y cotidiana de los cacereños y extremeños “en general”, que ha repercutido desde entonces y hasta ahora en el “devenir diario de la vida de sus habitantes”.

Tras la alocución de la presidenta, ha tomado la palabra el regidor, que ha expresado que hablar de la Real Audiencia de Extremadura “es hablar de cómo Cáceres ha ido ganando protagonismo en la historia hasta el momento actual, y que “lo ha hecho de la mano de una institución como la judicial”.

Asistentes

Entre los asistentes, muchos políticos, la gran mayoría populares (el PSOE y Unidas Podemos se abstuvieron en la votación plenaria de la Medalla). Aparte del Gobierno local en plenitud, y ediles como el portavoz de Vox, Eduardo Gutiérrez, y la portavoz socialista, Belén Fernández (también concejales del PSOE como Jorge Villar); la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Extremadura, Elena Manzano; el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá; el presidente popular del PP de Cáceres, Laureano León, y los diputados provinciales populares Marta Jordán y Samuel Fernández Macarro.

También han estado presentes autoridades como el comisario provincial de la Policía Nacional de Cáceres, Gregorio Valverde; el Fiscal Superior de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes; el subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García; y el presidente de la Diputación Provincial, Miguel Ángel Morales.

El acto lo han cerrado los sones flamencos de Alegre y de la Paula con temas como ‘Los campanilleros’ y también la actuación del grupo Trébol, que ha entonado ‘El Redoble’, himno oficial de Cáceres, vistiendo de color y folklore una ceremonia que no introduce novedades con el paso de los años.