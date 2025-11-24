Múltiples explosiones en Cáceres: gasolinera Mirat, Torre y Residencia Sanitaria

En 1997, la ciudad se vio sacudida por una cadena de explosiones. En agosto, una detonación en la gasolinera Mirat, ubicada dentro de la capital, dejó gravemente herido al trabajador Óscar Jiménez del Río. Apenas unos días después, una bombona de butano explotó en un piso de la Torre de Cáceres, causando heridas de extrema gravedad a Josefa Araujo Cabrera, quien fue trasladada al hospital La Paz, en Madrid, donde falleció días más tarde.

Otra explosión en la Residencia Sanitaria

Un mes después, otra explosión volvió a sobresaltar a la ciudad, esta vez en la Residencia Sanitaria de Cáceres. La magnitud del incidente llevó al ministro Romay Beccaría a desplazarse hasta el lugar. El presidente extremeño Rodríguez Ibarra atribuyó lo ocurrido a los recortes presupuestarios. Milagrosamente, no hubo víctimas mortales, aunque sí cuantiosos daños materiales.

Fallos en instalaciones domésticas

A finales de los años noventa, el índice de explosiones y accidentes relacionados con gas y combustibles en la región extremeña comenzó a convertirse en un motivo de preocupación tanto para las autoridades como para los ciudadanos. Extremadura, con una amplia dispersión de núcleos rurales y un parque de viviendas que en muchos casos acumulaba décadas sin renovaciones profundas, presentaba una mayor vulnerabilidad ante fallos en instalaciones domésticas de gas, sistemas de calefacción obsoletos o depósitos de combustible poco supervisados. A esto se sumaba la presencia de estaciones de servicio y pequeños almacenes de gasóleo y butano repartidos por todo el territorio, muchos de ellos operando con autorizaciones antiguas y sin los niveles de control que hoy se consideran imprescindibles.

Revisiones periódicas insuficientes

En este contexto, varios incidentes de relevancia, tanto en ámbitos urbanos como rurales, pusieron de manifiesto la necesidad urgente de modernizar los protocolos de seguridad. Los bomberos y servicios de emergencia alertaban de que las revisiones periódicas resultaban insuficientes, mientras que técnicos y especialistas subrayaban la importancia de adaptar las instalaciones a normativas más estrictas. Estos episodios, que dejaron un impacto emocional considerable en la población, actuaron como catalizador para que la comunidad autónoma reforzara la supervisión, impulsara campañas de concienciación ciudadana y promoviera mejoras en la infraestructura energética regional.