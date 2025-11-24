El Otoño Literario pisa el acelerador en su semana final: tres presentaciones para cerrar por todo lo alto en Cáceres

El Otoño Literario de Cáceres encara su recta final, y lo hace como mejor sabe: con historias que laten, personajes que respiran y autores que siguen demostrando que esta ciudad tiene un pulso cultural que no se apaga ni en noviembre. Después de un mes cargado de encuentros, presentaciones y voces nuevas, la programación baja el telón esta semana con tres citas muy distintas… y absolutamente imperdibles.

El concejal de Cultura, Jorge Suárez, lo resume así: “El Otoño Literario es una cita obligada, un espacio para celebrar la creatividad y compartirla. Animamos a los cacereños y cacereñas a acompañar a nuestros creadores y seguir disfrutando de la magia de la literatura”.

Martes 25: Paco de Borja, memoria e ironía en la espetera de la abuela Dora

El Ateneo de Cáceres se convertirá mañana en una cocina de los años cincuenta. A las 20:00 horas, Paco de Borja presenta “La espetera de la abuela Dora… y otras historias”, un volumen donde cada objeto colgado en una humilde espetera —una taza desportillada, un rosario, una radio de galena— activa una historia de la España rural posfranquista.

Cartel de 'La abuela Dora'. / El Periódico Extremadura

Borja levanta un retrato lleno de mordacidad, ternura y crítica social, un mosaico de voces rurales que sobrevivieron con pan duro y dignidad. La presentación contará con música en directo del Dúo Alas–Lete Trujillo, Amanda… y el propio autor.

Jueves 27: José María Martín Martín bucea en las heridas de un siglo

A las 18:30 horas, el Palacio de la Isla acogerá la presentación de “Donde el agua calla”, la nueva novela de José María Martín Martín, que revisita medio siglo de historia española a través de la vida de Antonio y Ana, una pareja extremeña atrapada entre la Guerra Civil, la posguerra y las largas sombras del franquismo.

Cartel 'Donde el agua calla'. / El Periódico Extremadura

Aquí caben el trabajo forzoso en el Valle de los Caídos, el exilio, los hijos robados, los silencios impuestos… y también la memoria íntima: conversaciones entre generaciones, ritos campesinos, fugas, complicidades. Un relato coral que busca justicia… y consuela.

Viernes 28: 'La hormiga valiente': cierre infantil para una edición gigante

El broche llega el viernes, también en el Palacio de la Isla a las 18:30 horas, con la presentación de “La hormiga valiente”, una aventura ilustrada que firma Darío González y que cobra vida gracias al trazo de Mery Rodríguez, artista cacereña.

Cartel de 'La hormiga valiente'. / El Periódico Extremadura

Anita, una hormiga diminuta pero intrépida, deberá defender su hogar de unas arañas extraterrestres que pretenden conquistar el hormiguero. Fantasía, humor y una pizca de épica para los lectores más pequeños… y para quienes nunca dejaron de serlo.

25 presentaciones después, Cáceres sigue leyendo

Esta VI edición del Otoño Literario deja cifras y sensaciones: libros que encuentran su público, autores que llenan salas, familias que descubren que la literatura también puede ser una fiesta. Tres últimos días. Tres historias diferentes. Tres maneras de recordar por qué Cáceres es, en noviembre, una ciudad que respira palabras.