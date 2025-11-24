Patrimonio, cultura y salud: los cinco proyectos que cambiarán la cara a Cáceres

Cáceres avanza al compás de la transformación. En distintos rincones de la ciudad, la maquinaria y las vallas anuncian cambios que van más allá de lo visible. No se trata únicamente de nuevas construcciones, sino de redefinir la identidad, los servicios y la proyección internacional de la capital extremeña.

Son actuaciones muy diferentes entre sí, con objetivos que van desde la preservación del patrimonio y la promoción cultural hasta la mejora de la atención sanitaria o la modernización de la administración de justicia. Pero todos comparten un denominador común: la ambición de situar a la ciudad en un nuevo mapa de oportunidades, donde la historia, la innovación y la proyección internacional conviven y se refuerzan mutuamente.

Desde la futura neocueva de Maltravieso hasta el innovador centro para enfermos de ELA, pasando por el nuevo espacio para la cultura china y la ampliación del Palacio de Justicia, la capital cacereña se encuentra en plena metamorfosis.

Cada obra y cada iniciativa reflejan, a su manera, la ambición por adaptarse a los tiempos, innovar y atender a las necesidades de sus ciudadanos, así como su compromiso con un futuro sostenible y conectado. Juntas, estas actuaciones dibujan el retrato de una Cáceres en constante movimiento, consciente de sus raíces, orgullosa de su patrimonio y decidida a crecer y proyectarse hacia el mundo.

Una réplica de Maltravieso

El proyecto en marcha con mayor carga simbólica es, probablemente, el de la neocueva de Maltravieso. Se trata de una intervención que permitirá proteger el valioso yacimiento original y, al mismo tiempo, ofrecer al público una experiencia de visita accesible y educativa. El edificio exterior albergará una recreación a escala real de la cueva, situada en la explanada frente a la gruta, lo que garantizará la conservación de las pinturas rupestres —algunas con más de 60.000 años—, consideradas entre los testimonios de arte humano más antiguos de toda Europa.

El propósito es crear un recurso patrimonial y turístico de primer nivel, que sirva como herramienta de divulgación y como espacio inmersivo para conocer el potencial prehistórico del calerizo cacereño.

Proyección del edificio exterior donde se ubicará la neocueva. / El Periódico

Financiado con fondos europeos a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, cuenta con una inversión global superior a 4 millones de euros. La actuación se divide en dos fases. Por un lado, la construcción del edificio exterior, adjudicada a comienzos de septiembre a la UTE formada por Magenta Gutiérrez y Proyectos e Instalaciones La Vera por un importe de 1.589.609 euros.

Por otro, el diseño y ejecución de la réplica interior, adjudicada el año pasado a la UTE especializada en escenografía y museografía compuesta por Imandra Project, Tecmolde y Federico Soriano, con un presupuesto de 1.470.768 euros.

Solar donde se está construyendo la futura neocueva de Maltravieso. / Carlos Gil

Los pliegos del contrato contemplan un año de obras para la reproducción del 60% de la cueva en unos mil metros cuadrados del solar anexo, integrando el nuevo espacio en el entorno del actual Centro de Interpretación de la Cueva de Maltravieso. De esta forma, tanto el Ayuntamiento de Cáceres como la Junta de Extremadura apuntan a 2026 como fecha prevista de finalización.

Nuevo aparcamiento gratuito

La apuesta de Cáceres por convertir este enclave en un atractivo filón turístico se completa con otra iniciativa complementaria: la creación de un aparcamiento disuasorio, fotovoltaico e inteligente en Maltravieso, destinado a facilitar el acceso al entorno y a reducir el tráfico en el centro de la ciudad.

Infografía del nuevo aparcamiento frente a la glorieta de Maltravieso. / El Periódico

El nuevo parking se ubicará en una parcela de uso dotacional entre las avenidas Dulcinea, Cervantes y la ronda de San Francisco, y aspira a convertirse en un referente de movilidad sostenible. Dispondrá de 56 plazas gratuitas, de las cuales 47 serán básicas, dos estarán reservadas para personas con movilidad reducida, otras dos para la recarga de vehículos eléctricos y cinco para motocicletas.

La obra, adjudicada a la empresa cacereña Asfaltos y Aglomerados Santano por 188.697 euros, tiene un plazo de ejecución de cuatro meses. Dado que los trabajos de movimiento de tierras comenzaron a finales de octubre, el aparcamiento podría estar finalizado en 2026, coincidiendo con la apertura de la neocueva.

Terreno donde se ubicará el parking. / Carlos Gil

Centro pionero de ELA

Al mismo tiempo, en el Residencial Cervantes avanzan las obras para convertir la tercera planta del edificio en un Centro de Atención Pública Especializada para personas con esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Se trata de una iniciativa inédita en la región, impulsada por el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia (Sepad), que aspira a convertirse en un referente nacional al aplicar el nuevo modelo de cuidados centrado en el proyecto de vida de cada usuario.

Grúa instalada junto al Residencial Cervantes, para la construcción del centro especializado. / Carlos Gil

El espacio tendrá una ubicación estratégica junto al Hospital Universitario y contará con habitaciones adaptadas para atender a 25 usuarios, que incluirán baños geriátricos, terrazas con acceso directo y áreas destinadas a residentes y familiares. El diseño también incorpora una cocina-comedor y un salón de convivencia, con la idea de recrear un entorno cercano y terapéutico que fomente la autonomía y la calidad de vida.

La actuación se enmarca en el convenio firmado entre la Junta de Extremadura y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con una inversión de 2.504.700 euros que se financiará con fondos de la Unión Europea. Los trabajos comenzaron en agosto y permitirán que el centro reciba a sus primeros pacientes a comienzos de 2027.

Puente cultural con China

La ciudad también pretende reforzar su proyección internacional con la puesta en marcha del centro cultural chino en el Instituto Panda, que se ubicará en el solar de lo que fue la escuela de Magisterio, en la avenida Virgen de la Montaña, donde actualmente se encuentra el Espacio UEx (antiguo Instituto de Lenguas Modernas).

Recreación del futuro centro de la cultura china. / Cedida a El Periódico

Es un proyecto conjunto de la Universidad de Extremadura y la Universidad de Educación de Chongqing destinado a promover el intercambio académico, cultural y lingüístico entre ambas instituciones y países, y fomentar la movilidad universitaria, la investigación compartida y el conocimiento mutuo.

La intervención permitirá reconstruir el pabellón original, respetando sus dimensiones, para transformarlo en un espacio acristalado que funcione como escaparate permanente de la cultura china en la región. Servirá como espacio de recepción y difusión y estará preparado para acoger exposiciones, conferencias, talleres y cursos de idioma, además de actividades de divulgación y estancias formativas.

Las obras avanzan en el Instituto Panda. / Carlos Gil

El plan cuenta con un presupuesto de 172.744 euros y un coste total cercano a los 200.000 euros, financiado por la propia Universidad. Las obras, que comenzaron a finales de septiembre, se espera que se extiendan hasta finales de año.

Más espacio para la justicia

En la ronda de San Francisco, la ampliación del Palacio de Justicia de Cáceres es otra de las iniciativas que ya están en curso. El Ministerio de Justicia adjudicó este otoño el proyecto con el objetivo de aliviar la falta de espacio y modernizar las dependencias judiciales, así como permitir el traslado del Instituto de Medicina Legal y Forense a las inmediaciones del propio complejo judicial.

Maqueta que refleja la ampliación del Palacio de Justicia. / Cedida a El Periódico

Además, su materialización responde a una demanda que se ha intensificado en los últimos años. La sede actual, situada en la avenida de la Hispanidad, se inauguró en 2005, unificando en un solo edificio los distintos juzgados que hasta entonces estaban dispersos por la ciudad. De este modo, solo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura mantiene sus dependencias en la ciudad monumental.

La actuación, valorada en 12 millones de euros, se enmarca en el plan estatal de modernización de la justicia y fue adjudicada a la empresa madrileña Gestión y Ejecución de Obra Civil (Gyocivil).

Solar del nuevo edificio judicial, en las traseras del actual. / Carlos Gil

Su finalización está prevista para 2026, y los trabajos contemplan la creación de nuevas salas de vistas, despachos y zonas de atención al ciudadano, así como una reordenación de accesos y mejoras en la eficiencia energética del edificio.