Incluido en la candidatura de Cáceres 2031
Así es el proyecto que repartirá 1.146 plantas para convertir Cáceres en un gran refugio polinizador
El Consorcio Cáceres 2031 ha lanzado junto a la Universidad de Extremadura (UEx) 'POLINIZA Cáceres 2031’, una iniciativa destinada a favorecer el regreso de los polinizadores salvajes y a reforzar la biodiversidad urbana a través de la participación ciudadana, que se inspira en el programa europeo ‘Insectopía’ y que combina ciencia, creatividad y acción comunitaria; y constituye “un paso hacia una Cáceres más verde y alineada con los valores de la candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031”.
Esfuerzo colectivo
Durante la presentación este lunes en el Palacio de la Isla, el concejal de Cultura, Educación y Comercio del Ayuntamiento de Cáceres, Jorge Suárez, ha destacado que es una iniciativa que invita a la ciudadanía a formar parte de un “esfuerzo colectivo para mejorar nuestro entorno y recuperar la presencia de los polinizadores, fundamentales para la salud de nuestros ecosistemas urbanos”.
Suárez ha señalado la “importancia social” del proyecto indicando que “cada planta que alguien cuide hoy se convierte en un recurso real para los polinizadores mañana; y cada gesto individual suma en este objetivo común”.
También ha puesto en valor el trabajo desarrollado junto a la UEx y ha agradecido “su implicación en el proyecto con el que unimos cultura científica y participación ciudadana en este camino hacia la capitalidad en 2031”.
Romero, orégano y tomillo
El proyecto distribuirá 1.146 plantas aromáticas (romero, orégano y tomillo) que los participantes podrán recoger en tres jornadas específicas. Cada planta incluye una pegatina con un código QR que enlaza a una guía personalizada de cuidados semanales.
Además, la ciudadanía podrá compartir la evolución de sus plantas en redes sociales utilizando el hashtag/etiqueta #POLINIZACáceres2031, uniendo así sus aportaciones a un mapa colaborativo de biodiversidad urbana que permitirá visualizar el impacto colectivo del proyecto.
El profesor de la UEx Jesús Díaz Álvarez, responsable científico de la iniciativa y coordinador general de la alianza europea ‘EU GREEN’, ha explicado la relevancia ecológica del proyecto y que “los polinizadores son esenciales para el equilibrio de los ecosistemas urbanos, y su recuperación depende de acciones continuadas que generen refugios y recursos suficientes en la ciudad”.
La iniciativa culminará en marzo de 2026 con una gran plantación colectiva, donde todas las plantas cuidadas por los ciudadanos formarán parte del primer espacio ‘POLINIZA’, creado conjuntamente por el Ayuntamiento de Cáceres, el Consorcio Cáceres 2031 y la UEx.
