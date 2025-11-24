Santa Gloria abre en la calle Pintores: "Le hemos dado vida al centro histórico de Cáceres"

Apenas hace cuatro días (literalmente) que la franquicia Santa Gloria abrió su segunda cafeteria en Cáceres. Tras el éxito en San Pedro de Alcántara, desde el jueves están en la calle Pintores, en el local donde estuvo Tiendas Rojo. Su encargado y gerente, Ángel Balsera, cuenta para este diario sus primeras impresiones: "Los clientes están respondiendo muy bien porque hayamos abierto y se muestran muy contentos con el servicio".

Estar en la calle Pintores "supone retomar el centro de Cáceres. Está muy animado y Pintores es una calle muy transitada", comenta Balsera, que se ocupa de funcones como los pedidos, el control de venta en un establecimiento que dispone de 12 trabajadores.

Santagloria llega a Cáceres con un modelo de negocio que ha triunfado en ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, gracias a una oferta que combina la tradición del buen pan y la bollería artesana con la innovación de nuevos formatos, sabores y experiencias de consumo. El objetivo es que cada visita a Santagloria sea especial, tanto para quienes buscan un desayuno diferente como para quienes quieren hacer una pausa a media tarde con productos de calidad y un ambiente acogedor».

Franquicia

En este nuevo local, gestionado en régimen de franquicia, los clientes podrán encontrar los productos más icónicos de la cadena, como su café 100 % arábica, los flat croissants –una de las últimas innovaciones en bollería con formato plano y textura crujiente– o sus panes de masa madre, elaborados siguiendo métodos tradicionales. La propuesta se completa con una carta pensada para todos los momentos del día: desayunos, brunch, meriendas y opciones para llevar.

Interior de Santa Gloria. / El Periódico Extremadura

El diseño del espacio mantiene el estilo característico de Santagloria, que evoca el obrador tradicional con toques contemporáneos, haciendo de cada visita una experiencia cálida y cercana. Además, la marca presta especial atención a los pequeños detalles, como el cuidado en la presentación de los productos, la atención personalizada y la ambientación musical.

De Pepe Rojo a Santa Gloria Hace 57 años que Pepe Rojo y su mujer, Vicenta Medina, montaron una tienda de perfumería, textil y lencería en la barriada de Llopis Iborra. Allí estuvieron durante años, ayudando a muchísimas familias que no podían pagar al contado y a quienes los Rojo daban todo tipo de facilidades en aquellos tiempos de tanta penuria. Pepe Rojo, el fundador de esta cadena cien por cien cacereña, era una institución en Cáceres. Comenzó a trabajar a los 14 años y terminó representando los derechos e intereses del comercio cacereño, del que fue su fiel representante. Rojo empezó como empleado en El Requeté, los almacenes que nacieron de la mano de Getulio Hernández Moreno y su mujer, Ángela del Monte Sánchez, que en 1939 empezaron a vender telas en una habitación de un edificio de la avenida de España situado prácticamente enfrente de la Casa de la Chicuela al que llamaban el Edificio del Requeté porque durante la contienda había sido hospital y cuartel de los conocidos como tercios de los requetés, que combatieron junto a Franco y tuvieron una actuación destacada (se calcula que alrededor de 60.000 participaron en la guerra civil y que de ellos unos 6.000 murieron). Pepe Rojo fue uno de los empleados de ese negocio hasta que junto a su mujer puso en pie su propia empresa. Rojo, presidente honorífico de la Asociación de Empresarios del Comercio de Cáceres (Aeca) y padre de tres hijas (Maribel, Raquel y María José), falleció el pasado 10 de enero a los 82 años. Siempre decía que el único título que quería era el de «tendero» y se confesaba «un fanático de la calle Pintores». Era Rojo tan catovi que mientras familiares y amigos se fueron dando de baja del Cacereño, él guardaba en su cartera como oro en paño el carné que le acreditaba como socio número 16. Y es que Pepe era todo un referente en el comercio. De hecho, fue de los pocos que quedaban de la vieja guardia. Su primera tienda de Llopis la abrió cuando este barrio obrero que impulsó el entonces obispo empezaba a despegar, con un modelo innovador: perfumería y textil juntos. También fundador del Tambo de Alfonso IX junto a Manolo García Barra, Manuel Ollero y Ángel Pérez. Fue igualmente socio de la primera gran superficie de alimentación que tuvo Cáceres: Híper Tambo, que ahora es el actual Carrefour. Rojo fue uno de los últimos bastiones del comercio tradicional de Cáceres: perfumes, productos de alta calidad, ropa interior, trajes de baño... piezas únicas detrás de las que quedan cientos de recuerdos en la calle Pintores, cuando Pintores era el centro comercial abierto más importante de una ciudad en ebullición que tenía en los empresarios locales una de sus principales fuentes de riqueza. Decenas de generaciones han crecido con Rojo, la tienda que a comienzos de año bajo definitivamente su persiana y cuyo local de Pintores ocupa ahora la cadena Santa Gloria.

La carta estacional incluye también novedades como la Ensalada de Pollo con fresones, edamame y nueces, o bebidas frías como el Iced Coffee Lotus o el Matcha Violeta. Opciones refrescantes que responden a las tendencias actuales de consumo y que se pueden disfrutar en local, para llevar o a través del canal delivery.

En el local no falta El Periódico Extremadura. / El Periódico Extremadura

La llegada de Santagloria a Cáceres se enmarca en el plan de crecimiento del grupo FoodBox, al que pertenece la cadena. FoodBox es uno de los grupos de restauración organizada más dinámicos del país, y está apostando por un modelo de franquicia que ofrece apoyo constante a los emprendedores, desde la formación hasta la gestión del día a día.

Para abrir una franquicia de Santagloria, se deben cumplir con ciertos requisitos financieros. El canon de entrada: 24.000 euros + IVA. Inversión Inicial: desde 150.000 euros, dependiendo del estado del local y los metros cuadrados. Royalties: 5% de las ventas.

Santa Gloria en Pintores. / El Periódico Extremadura

Nazca Capital alcanzó un acuerdo para la adquisición a través de su Fondo Nazca III de la cadena de panaderías-cafeterías bajo las marcas Santagloria, El Molí Vell y L'Obrador a Europastry, líder en la producción de masas congeladas en España, y la cadena de Taberna del Volapié a sus fundadores.

El rango salarial total estimado para el puesto de dependiente en Santagloria Coffee & Bakery es de 12.000 euros al año, incluido el sueldo base y los complementos de remuneración. La cadena está asentada en ciudades como Barcelona, Madrid, Zaragoza o Bilbao.