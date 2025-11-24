Santa Gloria irrumpe en Cáceres con café, empleo y… ¡prensa en papel! La franquicia que ya cambia los hábitos del centro

Cuando una cafetería abre en el centro de Cáceres, normalmente despierta curiosidad. Pero lo de Santa Gloria no ha sido curiosidad: ha sido un pequeño terremoto urbano. Colas en la puerta, móviles grabando vitrinas de bollería, teletrabajadores buscando mesa… y un detalle que muchos no esperaban: la franquicia ha decidido ofrecer prensa en papel, con El Periódico Extremadura a la cabeza, un gesto casi vintage que ha conquistado a quienes todavía disfrutan el ritual de abrir un diario mientras el café humea.

Pero la noticia no está solo en las mesas llenas. La verdadera transformación empieza detrás de la barra: Santa Gloria ha creado empleo local desde el minuto uno, incorporando a profesionales cacereños en uno de los sectores que más trabajo genera en la ciudad.

Ángel Balsera, gerente de Santa Gloria en la calle Pintores de Cáceres. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

La apertura ha supuesto entre 10 y 15 contrataciones directas en la calle Pintores, además de los puestos indirectos asociados a proveedores, limpieza, mantenimiento y distribución. Jóvenes en búsqueda de su primera oportunidad, camareros con experiencia y perfiles formados en escuelas de hostelería han encontrado un hueco en este nuevo espacio, que también cuenta con local en San Pedro de Alcántara, donde está plenamente consolidado.

En un momento en el que muchas cafeterías tradicionales cierran por falta de relevo generacional, la creación de empleo estable se ha convertido en el argumento más celebrado de esta llegada.

Una franquicia distinta: panadería gourmet, café de especialidad y un espacio para quedarse

Santa Gloria no replica el modelo de Starbucks ni el de las cafeterías clásicas cacereñas. Su apuesta es híbrida: pan y bollería horneados a diario, sello de identidad, café premium sin elitismos, pensado para todos los públicos y un espacio pensado para quedarse, estudiar, teletrabajar o leer la prensa. El resultado: un público muy variado que va de estudiantes a familias, pasando por profesionales que buscan un rincón tranquilo a media tarde.

Interior de Santa Gloria. / El Periódico Extremadura

El eterno debate cacereño ha aparecido en cuanto se ha servido el primer café. Más barato que las franquicias internacionales, más caro que el bar de toda la vida, con una carta que intenta justificar esa diferencia a través de calidad, variedad y experiencia. La presencia de prensa en papel —algo tan raro ya que se convierte en reclamo— ha terminado de inclinar la balanza para muchos.

En plena era de las pantallas, Santa Gloria ha apostado por algo que parecía condenado a extinguirse: poner prensa impresa a disposición de los clientes. No es un gesto menor: recupera el ritual de leer el periódico con el café, prestigia la experiencia del local y atrae a un público que busca calma, información y un ambiente más clásico. En una ciudad donde la prensa local tiene un fuerte arraigo, este detalle ha sido comentario unánime.

Innovación constante: lo que pronto llegará al local de Cáceres

La marca ya prueba en otras ciudades productos que previsiblemente aterrizarán aquí: tartas y bollería vegana o sin gluten, especialidades de temporada (calabaza, especias, etc.), variedades nuevas de panes artesanos y cafés fríos y cold brew. Cáceres está entrando ahora en esa rueda de innovación constante. La franquicia presume de envases reciclables, procesos energéticamente eficientes y control de residuos.

El Periódico Extremadura se lee en Santa Gloria. / El Periódico Extremadura

El local trae empleo, dinamiza la zona, atrae nuevos públicos y eleva el nivel de oferta hostelera. Santa Gloria no es solo un café, no es solo una franquicia, es un nuevo espacio social, un punto de encuentro, un generador de empleo y hasta un guiño a la nostalgia periodística con su apuesta por el papel. En solo unos días se ha convertido en conversación obligada. El centro se mueve. La hostelería se actualiza. Y en Cáceres, desde la llegada de Santa Gloria, el café y la lectura ya no saben igual.