Semana grande de Cáceres: la pista de hielo de la plaza Mayor se abre este viernes

Desde este viernes hasta el 7 de enero. La pista de hielo de Cáceres toma forma en la plaza Mayor toma forma. Se trata de una pista de patinaje y los operarios se afanan en su puesta en marcha ante la atenta mirada de turistas, vecinos y empresarios del comercio y la hostelería. A diferencia del año pasado, cuando la licitación quedó desierta y se tuvo que recurrir a una pista de hielo sintético a última hora, el ayuntamiento ha propuesto para adjudicación del servicio de su instalación y explotación a la empresa andaluza Donaelia SL. Ubicada en Torre del Campo (Jaén), cuenta con más de 20 años de experiencia en este tipo de instalaciones. Ha sido la única empresa que ha presentado ofertas para gestionarla.

La pista tendrá entre 600 y 800 metros cuadrados, según las características establecidas en el contrato, que cuenta con un presupuesto base de 55.000 euros. Asimismo, habrá una instalación técnica adecuada para el encendido cuando no haya luz natural, un sistema de sonorización adecuado, generadores de emergencia por si se produce un corte en el suministro, una caseta cubierta para la venta de tiques y un espacio protegido para alberga la maquinaria necesaria para el buen funcionamiento de la atracción. El precio de la entrada no podrá superar los 9,50 euros.

Montaje de la pista. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

La pista, que abrirá de once de la mañana a doce de la noche será la más grande de su historia hasta la fecha y se suma al amplio programa de Navidad diseñado por el consistorio que lidera Rafa Mateos y que se encenderá el también este viernes atractivos con los que contará la ciudad, como el abeto visitable de 20 metros también de la Plaza, el mercado de Cánovas o, como novedad, un belén tridimensional que se instalará en la plaza de Santa María y que apunta a ser «el lugar más fotografiado estas navidades».

El encendido tendrá lugar a las 19.30 horas y da la bienvenida a la Navidad como ya han hecho otras ciudades entre las que se adelantan Madrid, Toledo, Vigo o Murcia. Los hosteleros lo saben. Los comerciantes también. Cada año, el arranque de la iluminación marca el inicio del “primer gran puente emocional del invierno”. “La gente sale más, compra más y se queda más tiempo en la calle. Es como si la ciudad respirara con otro ritmo,” explica Isabel, dueña de una tienda en Pintores, que asegura que las ventas suben entre un 20% y un 35% durante las semanas navideñas.

Los operarios se afanan en la instalación de la pista, la más grande de su historia hasta la fecha. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Las cifras lo confirman: el Ayuntamiento calcula que la iluminación atrae miles de visitantes adicionales cada año, un fenómeno que ya ha sido estudiado en ciudades como Málaga, donde el alumbrado navideño ha generado récords de ocupación hotelera, o Vigo, cuyo modelo lumínico se ha convertido en marca internacional. Cáceres, con un perfil más histórico y menos masificado, busca su propio equilibrio: deslumbrar sin perder autenticidad.

Impacto económico

El impacto económico se nota también en hoteles y restaurantes, que registran sus mejores cifras invernales. En algunos alojamientos del casco histórico ya se habla del “efecto Navidad”: visitantes que antes elegían fechas de primavera, ahora apuestan por diciembre. Y cada cena, cada noche de hotel, cada ticket de entrada al belén monumental o al mercado artesanal, suma.

Foto captada desde los soportales del ayuntamiento cacereño. / Miguel Ángel Muñoz Rubio

Pero más allá de la economía, la iluminación navideña toca algo más íntimo: el sentido de comunidad. Familias que salen a pasear juntas, abuelos que llevan a sus nietos a ver las luces como un rito, jóvenes que convierten la Plaza Mayor en punto de encuentro. “Es de las pocas cosas que te devuelven esa sensación de ciudad viva,” decía anoche una vecina, mientras intentaba fotografiar a sus hijos frente al gran árbol luminoso.