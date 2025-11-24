Así ha sido el día más tenso de la historia de Cuartos del Baño: policía local y Guardia Civil de Cáceres intervienen después de que el dueño de otra finca impida que pasen las máquinas

La mañana de este lunes ha estado marcada por un episodio de gran tensión en la Finca Carbonosa, donde estaba previsto el inicio de las obras de recuperación del camino Montelameida, una vía de uso histórico que conecta Montealmeida con el camino Arroyo de la Luz a Badajoz. Lo que debía ser una jornada clave para la mejora del acceso terminó convirtiéndose en una escena insólita, marcada por la paralización de los trabajos, la renuncia de la empresa adjudicataria, la intervención de varios cuerpos policiales y un clima de desconcierto absoluto entre los vecinos.

A primera hora, dos máquinas trasladadas en plataforma (una motoniveladora y un rulo de compactación) llegaron al lugar para comenzar los trabajos en el camino Montelameida. Sin embargo, los operarios se encontraron con el acceso completamente bloqueado: la entrada a la Finca Cuarto de la Casa estaba cerrada con cadenas y obstruida por un tractor. La propiedad sostuvo que el camino es de titularidad privada, por lo que las máquinas no podían pasar.

Los operarios reciben orden de retirarse

Ante la situación, el maquinista y el conductor, evitando entrar en cualquier tipo de discusión, contactaron con su responsable. Minutos después, comunicaron que habían recibido la orden de regresar a sus naves, abandonando así el inicio previsto de las obras. Poco después, se conoció que la empresa adjudicataria renunció al contrato el mismo día del inicio, citando un pequeño altercado con un vecino como motivo para no continuar la intervención.

Galería | Protesta de los vecinos de Cuartos del Baño a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres /

La Comunidad de Vecinos de la Finca Cuartos del Baño, según relatan a este diario, denunció telefónicamente el corte del camino a la Policía Municipal, cuyos agentes se desplazaron por la tarde hasta el lugar y mantuvieron una conversación con la propiedad de la finca que impedía el acceso, pero finalmente se marcharon sin poder garantizar el tránsito. Informaron, no obstante, que tramitarían la denuncia correspondiente.

También la Guardia Civil se personó en la zona tras ser alertada por la propia propiedad, constatando la tensa situación generada.

La Comunidad informó inmediatamente al alcalde y al concejal de Obras, a quienes trasladaron fotografías y detalles de lo sucedido. Ambos mostraron su sorpresa y perplejidad ante los hechos. Más tarde, en una segunda comunicación, el concejal de Obras explicó que a las 14:00 horas se había celebrado una reunión con el secretario municipal para evaluar las medidas administrativas que deban adoptarse.

La renuncia de la empresa obliga ahora al Ayuntamiento a activar un nuevo procedimiento de adjudicación, lo que previsiblemente retrasará de nuevo el inicio real de los trabajos. Por el momento, no se ha anunciado calendario alternativo ni solución provisional para garantizar el acceso en caso de nuevas precipitaciones.

Jorge Valiente

El camino Montelameida, de titularidad pública, constituye una vía de evacuación posible y alternativa para los propietarios de la zona. Los vecinos recuerdan que, en períodos de lluvia intensa, quedan incomunicados, lo que afecta especialmente a personas mayores, familias con menores y trabajadores que dependen de este acceso. La necesidad de contar con esta salida alternativa es crítica: este mismo mes ya se ha registrado un incidente en el que varios residentes quedaron aislados debido a la crecida del cauce del río Salor.

En los últimos meses, las asociaciones vecinales y residentes han insistido en la urgente necesidad de acometer estas obras tras múltiples retrasos, modificaciones y problemas administrativos. La renuncia de la empresa añade un nuevo episodio a un conflicto que se prolonga desde hace años y que mantiene a los vecinos en un estado de incertidumbre y frustración permanente, además del grave peligro que supone el no contar con una vía alternativa de evacuación en caso de emergencias o crecidas del río Salor.

Conclusión: una pesadilla sin fecha de solución

Lo que parecía un procedimiento encaminado hacia la resolución de un problema histórico de acceso se ha transformado en un episodio caótico, absurdo y desesperante, que bloquea cualquier avance. La Comunidad de Vecinos subraya la extrema gravedad de los hechos y reclama responsabilidad y celeridad al Ayuntamiento para evitar que el próximo episodio de lluvias vuelva a dejarlos aislados.

Es imperativo destacar que la falta de garantías para asegurar el libre tránsito, la intervención inútil de los cuerpos policiales y la obstrucción reiterada por parte de la propiedad han convertido este proceso en una pesadilla sin fecha de salida.

La Comunidad, concluye en su comunicado, "agradece la atención de los medios y solicita su colaboración para informar con rigor sobre una problemática que afecta directamente al derecho de paso, la convivencia vecinal y la gestión del territorio".