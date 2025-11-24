El teniente de alcalde de Valdemorales (Cáceres) está acusado de una presunta agresión sexual a una menor

El teniente de alcalde de Valdemorales pasó a disposición judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer comarcalizado de Cáceres el pasado martes y se decretó la prisión provisional comunicada y sin fianza, por una presunta agresión sexual a una menor, según informan fuentes judiciales a este periódico.

Fue la Guardia Civil la que instruyó diligencias relacionadas con un delito contra la libertad sexual en esta localidad de la comarca de la Sierra de Montánchez y Tamuja, que fueron remitidas al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Cáceres.

La autoridad judicial asumió entonces la dirección del caso decretando el ingreso en prisión provisional de la persona implicada. "Para proteger la privacidad de las posibles víctimas y evitar cualquier identificación indebida, no es posible facilitar más detalles”, apuntaron desde el Instituto Armado.

No obstante, todo apuntaba a que podría tratarse de una persona relacionada con Valdemorales que viviría en una localidad cercana, lugar donde podrían haberse producido los hechos, extremo que la Guardia Civil tampoco precisó el pasado viernes, cuando este diario tuvo conocimiento de la noticia.

Como en el pueblo el asunto era ya un clamor, El Periódico trató de contactar con el Ayuntamiento de Valdemorales, a través de su alcalde, pero no fue posible. Vecinos sí confirmaron que "en el pueblo no se habla de otra cosa" y ya se apuntaba a que detrás del caso estaba un político.

La opinión del PSOE

Y así fue. De hecho, el PSOE de la provincia de Cáceres conoció ese mismo viernes a través de El Periódico Extremadura la noticia. Realizadas "las averiguaciones pertinentes, hemos podido constatar que esta persona no es militante del partido socialista, si bien formaba parte del grupo municipal como concejal en el Ayuntamiento de Valdemorales, por lo que instamos al alcalde del municipio, Alfonso Búrdalo, a la expulsión inmediata de este edil del grupo municipal, exigiendo la renuncia a su acta de concejal de forma irrevocable", aseguró.

Desde el PSOE de la provincia de Cáceres se remitió posteriormente un comunicado en el que expresaba "nuestra más absoluta condena y repulsa contra todos los actos de violencia hacia las mujeres y sus derechos sexuales. Nuestro compromiso con los derechos de la mujeres es firme y no aceptamos, ni toleramos conductas ni acciones que cercenen estos derechos". El teniente de alcalde responde a las iniciales de J. L. S. G.

Igualmente quisieron dejar claro: "Trasladamos todo nuestro apoyo a la víctima, poniendo en valor su valentía, y expresando nuestra plena disposición para que cuente con todos los recursos de protección y atención necesarios. Reiteramos nuestro absoluto respeto hacia su dignidad y su intimidad".