En 135 días se redactará el proyecto de reforma para el centro de salud Zona Centro, con un presupuesto de 53.200 euros

La vuelta del centro de salud Zona Centro a su lugar original ya está más cerca. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha publicado el Pliego de Prescripciones Técnicas para contratar la redacción del proyecto de ejecución y del estudio de seguridad necesarios para reformar y trasladar el centro de salud a su antigua ubicación, en la avenida Hernán Cortés.

El contrato incluye la elaboración integral del proyecto arquitectónico y técnico para transformar el edificio existente en un centro sanitario moderno, accesible y adaptado. En el lugar se encuentra actualmente la sede de la Dirección de Salud.

Problemas

El mayor de los problemas presentados es la mala accesibilidad, pues el inmueble consta de dos plantas, una baja y otra inferior, y carece de ascensor. Además, se señala una mala distribución interior poco funcional «que obliga a una demolición completa y una redistribución de los espacios».

Las actuaciones afectarán también a la zona exterior del inmueble. Una vez se tenga la cesión de uso provisional por parte del Ayuntamiento, se actuará en dicha zona. Las actuaciones consistirán en realizar un itinerario accesible que salve el desnivel existente entre la calle y el acceso de la planta inferior del centro. Además, se realizarán las actuaciones necesarias para que el espacio quede más abierto, de forma que se pueda evitar la constante vandalización de la zona.

Imagen del exterior de la planta inferior del centro, normalmente vandalizado. / SES

Necesidades

El centro de salud atiende alrededor de 13.400 habitantes y necesita una superficie útil mínima de unos 1.300 metros cuadrados. Por ello, el Plan Funcional detalla que se requieren espacios como 10 consultas médicas y 10 de enfermería, consultas de pediatría, matrona, odontología e higienista, una sala de urgencias, un área administrativa con 4 administrativos y 2 celadores, o salas de espera amplias y ventiladas, baños adaptados y zona para ostomizados, entre otros aspectos.

Actualmente, se encuentra en el Hospital Provincial, lugar que también será reformado, desde su traslado en 2019. El mismo edificio alberga también el centro de salud de la Puerta de Argel, también en proceso de reforma.

Presupuesto y plazo

El contrato para redactar el proyecto de reforma cuenta con un presupuesto total de 53.200 euros, IVA incluido. Este importe cubrirá la elaboración completa del proyecto arquitectónico, las instalaciones, el estudio de seguridad y salud y toda la documentación necesaria para poder licitar posteriormente las obras.

Sin embargo, en cuanto al plazo para la redacción completa del proyecto, será de poco más de 4 meses, exactamente 135 días.

Imagen actual del interior del centro. / SES

Mejorar condiciones

Según señaló en su día el Servicio Extremeño de Salud a este diario, «con esta actuación se busca mejorar las condiciones de atención sanitaria a la zona centro, devolviendo el servicio a su ubicación original con instalaciones modernizadas y adaptadas a las necesidades de los ciudadanos».