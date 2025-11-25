Sanidad
En 135 días se redactará el proyecto de reforma para el centro de salud Zona Centro, con un presupuesto de 53.200 euros
Con el objetivo de mejorar la atención sanitaria, el SES contratará en cuatro meses la redacción del proyecto para transformar el actual edificio, con problemas de accesibilidad y distribución.
La vuelta del centro de salud Zona Centro a su lugar original ya está más cerca. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha publicado el Pliego de Prescripciones Técnicas para contratar la redacción del proyecto de ejecución y del estudio de seguridad necesarios para reformar y trasladar el centro de salud a su antigua ubicación, en la avenida Hernán Cortés.
El contrato incluye la elaboración integral del proyecto arquitectónico y técnico para transformar el edificio existente en un centro sanitario moderno, accesible y adaptado. En el lugar se encuentra actualmente la sede de la Dirección de Salud.
Problemas
El mayor de los problemas presentados es la mala accesibilidad, pues el inmueble consta de dos plantas, una baja y otra inferior, y carece de ascensor. Además, se señala una mala distribución interior poco funcional «que obliga a una demolición completa y una redistribución de los espacios».
Las actuaciones afectarán también a la zona exterior del inmueble. Una vez se tenga la cesión de uso provisional por parte del Ayuntamiento, se actuará en dicha zona. Las actuaciones consistirán en realizar un itinerario accesible que salve el desnivel existente entre la calle y el acceso de la planta inferior del centro. Además, se realizarán las actuaciones necesarias para que el espacio quede más abierto, de forma que se pueda evitar la constante vandalización de la zona.
Necesidades
El centro de salud atiende alrededor de 13.400 habitantes y necesita una superficie útil mínima de unos 1.300 metros cuadrados. Por ello, el Plan Funcional detalla que se requieren espacios como 10 consultas médicas y 10 de enfermería, consultas de pediatría, matrona, odontología e higienista, una sala de urgencias, un área administrativa con 4 administrativos y 2 celadores, o salas de espera amplias y ventiladas, baños adaptados y zona para ostomizados, entre otros aspectos.
Actualmente, se encuentra en el Hospital Provincial, lugar que también será reformado, desde su traslado en 2019. El mismo edificio alberga también el centro de salud de la Puerta de Argel, también en proceso de reforma.
Presupuesto y plazo
El contrato para redactar el proyecto de reforma cuenta con un presupuesto total de 53.200 euros, IVA incluido. Este importe cubrirá la elaboración completa del proyecto arquitectónico, las instalaciones, el estudio de seguridad y salud y toda la documentación necesaria para poder licitar posteriormente las obras.
Sin embargo, en cuanto al plazo para la redacción completa del proyecto, será de poco más de 4 meses, exactamente 135 días.
Mejorar condiciones
Según señaló en su día el Servicio Extremeño de Salud a este diario, «con esta actuación se busca mejorar las condiciones de atención sanitaria a la zona centro, devolviendo el servicio a su ubicación original con instalaciones modernizadas y adaptadas a las necesidades de los ciudadanos».
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos