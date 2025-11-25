Aceras rotas, falta de limpieza e iluminación: las prioridades de los vecinos de Cáceres para mejorar sus calles

Cáceres se encuentra inmersa en un nuevo ciclo de reformas urbanas y lo hace con una premisa clara: escuchar a los vecinos antes de actuar. Las reclamaciones sobre acerados deteriorados, iluminación insuficiente, falta de limpieza o espacios verdes con escasez de mantenimiento se han multiplicado en los últimos meses en distritos como Cánovas, Moctezuma, Aldea Moret o Llopis Ivorra.

Ante este escenario, el ayuntamiento pretende llevar a cabo diversas actuaciones para intentar dar respuesta al malestar creciente, con la idea de convertir a Cáceres en una ciudad más sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental con vistas al año 2030.

Entre las prioridades que se barajan está la puesta en marcha de un plan integral de accesibilidad, con criterios de urgencia según el estado del pavimento y el tránsito diario de peatones. El objetivo pasa por actuaciones rápidas —rellenos, sustitución de baldosas, corrección de raíles de árboles— y otras más profundas en calles históricas que llevan décadas sin una renovación completa.

Parques y zonas verdes

El mantenimiento y la limpieza de los espacios verdes es otra de las grandes preocupaciones para los cacereños. Por este motivo, el alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, firmó el pasado mes de agosto dos contratos para reforzar el cuidado y la conservación de las zonas verdes de la ciudad con la empresa Talher, adjudicataria de ambos servicios que salieron a concurso público.

Por un lado, se ha firmado un contrato de mantenimiento y vigilancia de espacios verdes, arbolado, áreas de juegos infantiles, fuentes públicas y otros elementos y parcelas del término municipal de Cáceres que se incrementa en más de 2,6 millones de euros con respecto al que existía desde el año 2019.

Además, la concejalía de Servicios Públicos y Medio Ambiente, que dirige el concejal Pedro Muriel, consideró necesario incorporar un nuevo contrato, hasta ahora inexistente, para que las tareas desbroce y control de la vegetación en la ciudad se realicen durante todo el año.

Mejoras de iluminación

Algunos vecinos también alertan de la escasa iluminación en varias calles de la ciudad, un problema que en los últimos meses ha coincidido con varios incidentes, incluido el grave accidente registrado en la avenida de la Hispanidad.

Estos sucesos han llevado al equipo de Gobierno a reaccionar y diseñar un plan para corregir las deficiencias lumínicas de esta transitada vía, que incluye la poda de árboles y la reubicación de farolas que no están cumpliendo adecuadamente su función. Ahora queda por ver si estas medidas se extenderán a otras zonas de la ciudad que presentan carencias similares.

El papel de las asociaciones

Lejos de ser un mero altavoz de problemas, las asociaciones y colectivos vecinales pretenden participar activamente en las propuestas. Su papel resulta clave para dar voz a personas mayores, comerciantes locales, usuarios con movilidad reducida o familias que no pueden acudir a reuniones municipales. Además, se estudian incentivos y campañas de corresponsabilidad, desde concursos de barrios más limpios hasta programas escolares para fomentar el cuidado del entorno urbano.

La intención es clara: que Cáceres no se arregle desde un despacho, sino desde la calle. Porque cuando los vecinos hablan, la ciudad revela dónde le duele… y también dónde puede empezar a curarse.