Un barrio de Cáceres con vida, pero sin brillo: las asignaturas pendientes de Moctezuma

La barriada cacereña de Moctezuma, una de las más céntricas y transitadas de la ciudad, arrastra desde hace años una serie de carencias que sus vecinos y comerciantes consideran ya estructurales. A pesar de su ubicación estratégica, su intensa actividad comercial y el constante flujo de personas, siguen reclamando mejoras básicas que, según denuncian, no terminan de llegar.

Aunque no reside en el barrio, Candy Salomón, propietaria del Herbolario Candy, conoce como pocos la realidad de esta zona. Lleva 39 años al frente del negocio, ubicado en plena avenida Isabel de Moctezuma, y asegura que los problemas "son prácticamente los mismos" desde hace décadas.

Una odisea diaria

Para la mayoría de ciudadanos, uno de los grandes déficits es la falta de estacionamiento. "Es una odisea. Hay días que estamos 40 o 45 minutos queriendo aparcar. Se trata de un problema importante que no terminan de resolver, y lo peor es que hay varios solares donde podrían habilitar plazas”, lamenta Candy.

Tanto comerciantes como residentes coinciden en que esta situación perjudica a la actividad económica y genera frustración entre quienes acuden al barrio a diario. "Es desesperante", afirma Jesús Lozano, vecino de Moctezuma. "Y en lugar de ampliar plazas, cada vez tenemos menos opciones", añade.

Deterioro progresivo

A la dificultad para estacionar se suma lo que muchos vecinos describen como un deterioro progresivo de los servicios básicos. Las calles, aceras y rincones del barrio, así como las zonas verdes, presentan un aspecto cada vez más descuidado, algo que no pasa desapercibido para quienes trabajan o pasean a diario por la zona. "Últimamente tampoco se ve mucha limpieza que digamos", resume la propietaria del herbolario.

Algunos residentes, como Luisa Cerrato, aseguran que la frecuencia de los servicios de limpieza viaria "ya no es la que era" y que, en ciertos puntos de la barriada, la sensación de abandono es evidente.

Calles oscuras

Al igual que sucede en otras zonas de la capital cacereña, la iluminación es otro de los puntos críticos. "Brilla por su ausencia. En invierno, cuando cierro por la noche, la zona está bastante oscura", lamenta Candy, quien asegura que esa falta de luz no solo genera inseguridad, sino que también afecta al atractivo del propio barrio.

Especialmente en la avenida Isabel de Moctezuma, que a pesar de ser una de las arterias más transitadas, presenta zonas con una visibilidad muy reducida cuando cae la noche.

Navidad apagada

A ello se suma la ausencia de alumbrado ornamental en fechas señaladas. "Es increíble que ni siquiera pongan iluminación navideña en esta avenida, cuando por aquí siempre pasa la Cabalgata de Reyes. En 39 años nunca han puesto nada", denuncia, recordando que otros barrios más alejados del centro sí cuentan con una decoración especial que da vida a sus calles durante las fiestas.

Una avenida bonita… pero peligrosa

La principal vía del barrio concentra buena parte de las quejas de los residentes, que advierten que el intenso tráfico y la velocidad con la que circulan algunos vehículos generan una sensación de inseguridad que preocupa especialmente a peatones, personas mayores y familias con niños.

"Es una avenida peligrosa", comenta Jesús Lozano. "Debería instalar algún semáforo y más resaltos porque ya ha habido varios atropellos”, afirma.

Con actividad, pero sin atención

Moctezuma mantiene una mezcla de población tradicional y nuevos residentes: personas mayores que llevan toda la vida en el barrio, estudiantes de alquiler y jóvenes que han comprado vivienda en los últimos años.

Pese a las carencias, muchos coinciden en señalar que Moctezuma también presenta aspectos positivos. Salomón reconoce que, en cuanto a servicios, el barrio está bien dotado. "Tenemos farmacia, supermercados, estanco…", explica.

Sin embargo, todos coinciden en algo: el barrio necesita una intervención municipal que atienda sus demandas históricas y que permita que esta zona céntrica y con gran actividad luzca como merece.