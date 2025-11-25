La Bonoloto deja en el Carrefour de Cáceres un sustancioso premio

El sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 25 de noviembre, ha dejado en Cáceres un premio de 40.231,97 euros. Se trata de un boleto de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) que ha sido sellado en la administración del Carrefour.

La combinación ganadora es la siguiente: 5, 8, 13, 14, 21 y 26, siendo el número complementario el 34 y el reintegro el 9. Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el miércoles 26 de noviembre, ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra el sorteo de la Bonoloto.

El Sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días de la semana. El boleto está formado por 8 columnas, cada una de las cuales con número que van desde el 1 al 49. En cada sorteo se extraen 6 bolas del bombo principal y una bola más de un segundo bombo que corresponde al reintegro.