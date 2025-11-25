Debate y fe en la era digital
Cáceres abre el gran debate sobre juventud, prensa e inteligencia artificial con las VII Jornadas Católicos y Vida Pública
Expertos nacionales analizarán este fin de semana cómo combatir la desinformación, las burbujas informativas y los riesgos del algoritmo en la educación y en los medios
Cáceres está ya lista para un fin de semana en el que la inteligencia artificial, la educación y la prensa ocuparán el centro del debate público. La Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) celebra los días 1 y 2 de diciembre las VII Jornadas Católicos y Vida Pública, un encuentro que este año pone el foco en uno de los desafíos más urgentes del momento: cómo formar a los jóvenes y garantizar un periodismo responsable en tiempos de algoritmos dominantes, noticias falsas y desinformación creciente.
El escenario escogido es el Salón de Actos de Caja Almendralejo, en el Chalet de los Málaga (Avenida de España, 13), convertido estos días en un foro abierto donde creyentes y no creyentes comparten una preocupación común: el impacto social, ético y cultural de la revolución digital.
¿Qué es la IA?
La inteligencia artificial (IA) ha pasado en solo unos años de ser un concepto casi futurista a convertirse en una herramienta cotidiana que decide qué vemos, qué compramos, qué opinamos y, cada vez más, qué noticias consumimos. Pero ¿qué es exactamente la IA y por qué está revolucionando el periodismo?
En términos simples, la inteligencia artificial es un conjunto de sistemas capaces de aprender, analizar grandes cantidades de datos y generar respuestas o decisiones que antes solo podían hacer los seres humanos. Desde asistentes virtuales hasta algoritmos que predicen qué noticia nos interesa más, la IA está ya incrustada en nuestro día a día.
Cuando las máquinas también crean noticias
El impacto más visible en el periodismo es la aparición de programas capaces de escribir textos, generar titulares, transcribir entrevistas o incluso detectar tendencias en redes sociales en cuestión de segundos. Grandes medios internacionales ya utilizan IA para elaborar noticias deportivas, resultados bursátiles o notas de última hora donde la rapidez es crucial.
Sin embargo, esta aceleración tecnológica también despierta inquietudes. Los algoritmos pueden replicar errores, amplificar bulos o reforzar sesgos. Y lo más peligroso: pueden seleccionar por nosotros la información que recibimos, moldeando la opinión pública sin que seamos conscientes de ello.
El riesgo de las burbujas informativas
Las plataformas digitales utilizan IA para mostrarnos contenido “a nuestra medida”. Eso crea un ecosistema cómodo, pero peligroso: las llamadas burbujas informativas, donde solo leemos lo que confirma nuestras ideas. Una trampa perfecta para la polarización y para la expansión de noticias falsas.
En este contexto, los periodistas de Cáceres y del mundo se enfrentan a un desafío inédito: cómo mantener la veracidad y el pensamiento crítico cuando un algoritmo puede decidir qué historia merece ser contada y cuál queda enterrada.
¿Amenaza o herramienta valiosa?
La IA no es solo riesgo. También es una oportunidad para mejorar el periodismo: permite verificar datos más rápido, detectar contenido falso, analizar documentos complejos y ampliar la capacidad de investigación.
Pero para que eso ocurra, los medios deben desarrollar un periodismo híbrido, donde la tecnología aporte velocidad y procesamiento, y los periodistas aporten criterio, ética y humanidad. La combinación ideal.
Cáceres mira al futuro
En ciudades como Cáceres, donde las redacciones han tenido que adaptarse a pasos agigantados, el debate está más vivo que nunca. La aparición de noticias generadas por IA, la lucha contra la desinformación y la necesidad de formar a los jóvenes en un consumo crítico son hoy temas urgentes.
El reto es claro: la IA puede impulsar al periodismo, pero nunca sustituir la mirada humana. Porque las máquinas pueden imitar el lenguaje, pero aún no entienden la verdad, la responsabilidad ni las consecuencias sociales de contar una historia.
En la era del algoritmo, la misión del periodismo es más necesaria que nunca: informar con rigor, cuestionar el poder y proteger a la sociedad del ruido digital.
Las jornadas arrancarán el 1 de diciembre con la inauguración a cargo del obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, monseñor Jesús Pulido Arriero, acompañado de representantes de la ACdP. Será el pistoletazo de salida a dos días de reflexión intensa sobre los retos que plantea la inteligencia artificial a las familias, las escuelas y la sociedad.
La primera gran conferencia estará a cargo de Verónica Micossi, especialista en innovación e IA, con un título que ya anticipa la magnitud del debate: “Y líbranos del algoritmo. Esperanza cristiana en tiempos de inteligencia artificial”.
Micossi participará también en la mesa redonda posterior, donde, junto a la filósofa Esther Cantero Tovar y el experto en big data José María Martínez-Priego, se analizarán las amenazas de la IA en la educación y las oportunidades que ofrece si se utiliza con responsabilidad y bajo criterios éticos claros.
La prensa frente al algoritmo: libertad, manipulación y conciencia crítica
El día 2 estará dedicado a los medios de comunicación. El periodista Luis Ventoso, director adjunto de El Debate, impartirá la conferencia “La libertad y la prensa”, un recorrido por los dilemas que afrontan hoy los medios en un ecosistema donde los algoritmos deciden qué leemos, qué creemos y, a menudo, qué ignoramos.
Ventoso participará después en una mesa redonda sobre cómo los medios pueden proteger la conciencia crítica frente a la avalancha de información tóxica. Compartirá debate con Pablo Velasco Quintana, decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación de la Universidad CEU San Pablo, y con Lorena Jorna Boticario, delegada de Medios de la Diócesis de Coria-Cáceres.
Un foro para toda la sociedad
La clausura correrá a cargo del alcalde de Cáceres, Rafael Mateos Pizarro, acompañado por miembros de la ACdP y de la diócesis. El Ayuntamiento destaca la importancia de jornadas como esta para comprender el alcance real de los cambios tecnológicos y reforzar la educación digital.
Las Jornadas Católicos y Vida Pública no nacen solo para los creyentes: su vocación es abrir un espacio plural y sereno de diálogo, donde la tecnología, la ética y la responsabilidad social se encuentren sin prejuicios.
En un mundo donde un algoritmo puede moldear opiniones, influir en elecciones o condicionar la vida de los más jóvenes, Cáceres vuelve a situarse este fin de semana en el corazón del debate. Porque pensar en el futuro —y hacerlo bien— es también una forma de protegernos.
