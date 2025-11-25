Cáceres se asoma a su pasado más remoto: así conecta la Cueva del Conejar con Atapuerca, Altamira y la gran prehistoria europea

La apertura de la Cueva del Conejar, en pleno Calerizo de Cáceres, ha despertado una expectación que trasciende a la provincia. No es una cueva más: es una cápsula milenaria que, según los expertos, conecta a Extremadura con los grandes templos de la prehistoria europea, desde Atapuerca hasta Altamira, pasando por enclaves franceses como Chauvet o Lascaux. Y esa narrativa —poderosa, emocionante y profundamente “discover”— está disparando el interés del público y redoblando las visitas guiadas previas a la inauguración oficial.

Los especialistas lo explican así: Atapuerca cuenta la historia evolutiva del ser humano; Altamira revela su capacidad simbólica y artística; y el Conejar, salvando diferencias de magnitud, es la pieza extremeña que permite reconstruir cómo se habitó, cazó y sobrevivió en los paisajes del suroeste peninsular durante miles de años.

Galería | Así es la cueva del Conejar /

Sus capas arqueológicas —aún en proceso de estudio— enlazan con los modelos de ocupación humana que presentan las grandes cuevas europeas. Restos de fauna, herramientas líticas y huellas de actividad humana sitúan al Conejar en un punto intermedio entre los refugios paleolíticos cantábricos y los asentamientos del interior peninsular documentados en Atapuerca.

“Es un yacimiento pequeño en tamaño, pero enorme en valor científico”, apunta uno de los arqueólogos implicados en el proyecto. “Permite conectar a Extremadura con los corredores migratorios prehistóricos y entender mejor cómo se movían y vivían nuestros antepasados”.

La apertura al público viene acompañada de un plan de conservación diseñado al milímetro. La premisa: disfrutar del Conejar sin ponerlo en riesgo. Entre las medidas adoptadas destacan: aforo extremadamente limitado para evitar variaciones bruscas de CO₂ y humedad, pasarelas desmontables que impiden el contacto directo con sedimentos y formaciones, iluminación fría y controlada para frenar la proliferación de microorganismos, sistemas de monitorización continua que registran temperatura, vibraciones y presencia humana y protocolos de emergencia ante cualquier deterioro inesperado.

El objetivo no es convertir la cueva en un parque temático, sino en un aula viva. “Abrir una cavidad así es una responsabilidad enorme. Cada visita debe ser compatible con mantener su integridad durante siglos”, subrayan los responsables de Patrimonio.

Conejar frente a Europa: ¿cómo se compara con las grandes cuevas?

Aquí llega lo sorprendente. Aunque no tiene las monumentales pinturas de Altamira ni la profundidad cronológica de Atapuerca, el Conejar aporta algo único: una ventana clara al poblamiento paleolítico del suroeste que muy pocos yacimientos europeos documentan con tanta continuidad estratigráfica.

Sus restos de fauna —ciervos, cabras montesas, micromamíferos, incluso posibles evidencias de hiena— dibujan un ecosistema vivo, vibrante, que permite reconstruir los climas de la época. Las herramientas halladas, comparadas con repertorios de cuevas francesas, presentan similitudes con industrias del Paleolítico medio y superior. Y las estructuras de combustión, todavía en estudio, podrían revelar hábitos cotidianos propios de comunidades que ya manejaban el fuego de forma sistemática.

“Europa está llena de grandes cuevas, pero faltaba una referencia clara en el suroeste. Conejar empieza a ocupar ese lugar”, apuntan investigadores de universidades francesas que ya han mostrado interés en colaborar.

La Cueva del Conejar abre, sí. Pero más importante aún: se abre paso en el relato global de nuestra prehistoria, situando a Cáceres en un mapa arqueológico donde, hasta hace poco, apenas aparecía. Lo que ocurre bajo la roca del Calerizo no es solo patrimonio: es identidad, ciencia y una oportunidad extraordinaria de mirar hacia atrás… para entender mejor hacia dónde vamos.