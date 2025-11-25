Cuartos del Baño de Cáceres, entre la desolación y más denuncias el día después de la tensión por el camino de Montealmeida: "Las máquinas podrían haber entrado por otro recorrido"

El día después de la tensa jornada que se vivió este lunes en la finca Cuartos del Baño, ubicada entre Malpartida de Cáceres y Aliseda pero en el término municipal de la capital provincial, se vive entre la desolación de sus vecinos por un nuevo retraso en las obras del camino de Montealmeida y la interposición de más denuncias para que se retire el tractor que impidió la entrada de la maquinaria que tenía previsto la recuperación de la traza.

Denuncias

Cuando este diario ha logrado contactar con Antonio Gil, representante vecinal, se encontraba en las inmediaciones de la Jefatura de la Policía Local de Cáceres para interponer una demanda, otra más para seguir luchando por una salida alternativa de la finca donde reside junto a otra veintena de personas. Es necesario este camino porque, cuando llueve y el cauce del río Salor lleva más agua de la habitual, el puente que actualmente tienen como única vía de escape queda anegado y todos los vecinos quedan aislados. Muchos de ellos se dedican a la ganadería, por lo que tienen que quedarse dentro con sus animales.

Plano de la actuación en el camino de Montealmeida. / E. P.

Manifestación

El pasado jueves se manifestaron en los instantes previos al pleno para que el ayuntamiento iniciase las obras a la mayor brevedad posible. Les comunicaron que ya habían arrancado con la colocación de las estacas que delimitarían la traza del camino por la que las máquinas tendrían que trabajar, y que este lunes comenzarían las obras. Sin embargo, cuando llegaron las plataformas con la maquinaria, se encontraron con un tractor que impedía su paso.

Jorge Valiente

Polémica

Aquí es donde llega la polémica. Pero antes es necesario contextualizar todos los recintos que hay ubicados en la zona. Para llegar a Cuartos del Baño es necesario tomar un desvío en la N-521 antes de llegar a Aliseda, cruzar el río Salor y continuar por un camino que es público. Justo al este de Cuartos del Baño se encuentra la finca Cuarto de la Casa, al sur está La Jabalina, y al sureste se ubica Carbonosa. El camino que debían adecuar tiene cuatro kilómetros en La Jabalina, y supone un gran bordeo para salir del recinto a través de otro puente que no queda anegado por las lluvias para llegar a la N-521, también en las inmediaciones de Aliseda.

Para sorpresa de los vecinos de Cuartos del Baño, las obras se iniciaron por la zona más cercana a su finca. "Todos imaginábamos que arrancarían en la parte más alejada, pero cuando vimos llegar la maquinaria fue extraño. Entendemos que les habrían señalado que tenían permitido el acceso a través de Carbonosa y Cuarto de la Casa, pero que realmente fue un engaño para encontrarse con el tractor. El dueño de La Jabalina tiene vinculación familiar con esta última finca, y tuvieron que ponerse de acuerdo", cuenta Antonio Gil.

Las imágenes de los vecinos de Cuartos de Baño, en Cáceres, después del paso de la borrasca Claudia / Jorge Valiente

Plataformas

Además, asegura que las plataformas que trasladaban a la maquinaria podrían haberse dado la vuelta y entrar por el otro lado del camino para iniciar los trabajos allí. "No sabemos por qué no lo hicieron. Iban a iniciar los trabajos en un camino que ha sido reparado hace pocos años y que presenta un estado muy bueno", incide.

Situación

Mientras estaban allí presentes, los operarios de la maquinaria contactaron con el empresario, y Gil hizo lo propio con el concejal de Obras del Ayuntamiento de Cáceres, Víctor Bazo. Acudieron al lugar de los hechos agentes de la Guardia Civil y la policía local. El representante vecinal indica que "la empresa amenazó con desistir de la idea de acometer las obras por la polémica que se estaba generando". Sin embargo, finalmente informaron al consistorio del problema y comunicaron que ejecutarán el trabajo, tal y como estaba contratado, en cuanto se permita el acceso (el presupuesto ronda los 50.000 euros).

Tristeza

La desolación se ha vuelto a apoderar de los vecinos de Cuartos del Baño, conscientes de que esta nueva salida impediría quedarse aislados en épocas de lluvia intensa: "Esperemos que en las próximas semanas no venga otra borrasca como la que nos acaba de azotar", explican.

Galería | Protesta de los vecinos de Cuartos del Baño a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres /

Vecinos

En los últimos meses, las asociaciones vecinales y residentes han insistido en la urgente necesidad de acometer estas obras tras múltiples retrasos, modificaciones y problemas administrativos. La renuncia de la empresa añade un nuevo episodio a un conflicto que se prolonga desde hace años y que mantiene a los vecinos en un estado de incertidumbre y frustración permanente, además del grave peligro que supone el no contar con una vía alternativa de evacuación en caso de emergencias o crecidas del río Salor.

Lo que parecía un procedimiento encaminado hacia la resolución de un problema histórico de acceso se ha transformado en un episodio caótico, absurdo y desesperante, que bloquea cualquier avance. La comunidad de vecinos subraya la extrema gravedad de los hechos y reclama responsabilidad y celeridad al Ayuntamiento para evitar que el próximo episodio de lluvias vuelva a dejarlos aislados.

Historia

Una finca privada cortó el camino público en el año 2017. En ese momento, la comunidad de propietarios solicitó al ayuntamiento una investigación para determinar la titularidad, y se inició un recurso contencioso contra la resolución negativa a la petición de investigación por silencio administrativo. En 2019 lograron una sentencia favorable y el ayuntamiento, hasta 2021, no realizó la investigación.

Tras los dos años, el ayuntamiento determina que el camino no es público y lo aprueba en el pleno. Cuartos del Baño interpuso un nuevo recurso contencioso-administrativo contra la decisión. El tribunal lo estimó en 2022, anuló el acuerdo del consistorio y ordena su inclusión en el inventario del consistorio. En 2023, se denunciaron cortes en el camino y el mal estado que presenta y avisaron de que no actuar podría tener consecuencias penales para los responsables. Desde entonces, el ayuntamiento ha incoado expedientes para su recuperación.

Más trámites

Las obras fueron adjudicadas a principios de este año. Sin embargo, se han producido dos trámites que han impedido que se hagan en los últimos seis meses.

En primer lugar, tuvieron que solicitar un permiso a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura porque es un lugar de nidificación de determinadas aves dentro de una Zona ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves). Una vez recibieron el visto bueno, en pleno verano, Mateos anunció que no se podría acometer la actuación hasta que finalizase la temporada de riesgo elevado de incendios. Ahora, por fin y varios años después, se iniciarán los trabajos para que exista esa vía alternativa al puente por el río Salor para que los vecinos no queden aislados cuando hay fuertes episodios de lluvias.