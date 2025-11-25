Cáceres lanza una Escuela de Comercio con IA, facturación electrónica y estrategias navideñas para revolucionar las ventas del pequeño negocio

La Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Cáceres ha encendido motores este lunes con una propuesta que llega en el momento exacto: el nuevo Programa de Formación de la Escuela de Comercio, un plan intensivo, gratuito y presencial destinado a comerciantes, autónomos y profesionales del sector servicios que buscan ponerse al día -y avanzar- antes del gran sprint navideño. La iniciativa, que se celebra en el Centro Cívico Raimundo Medina, pretende ofrecer herramientas prácticas capaces de aplicarse “al día siguiente” en el mostrador, en la caja o en el perfil de Instagram de cualquier negocio cacereño.

El concejal de Cultura y Comercio, Jorge Suárez, asistió al arranque del programa y dejó clara la filosofía que inspira esta apuesta municipal: “Es una formación pensada para el comercio real, la que se usa en la calle y en el día a día. Son contenidos que cada profesional puede aplicar de inmediato para mejorar la digitalización, la gestión y las ventas en un momento clave del año”.

La programación -que se extiende hasta el 27 de noviembre- dibuja un menú directo y pegado a la realidad del pequeño comercio. El primer taller, dedicado a la factura electrónica, aborda dudas que muchos negocios arrastran ante su implantación obligatoria: cómo funciona, qué ventajas tiene, qué herramientas son fiables y cómo integrarla sin dolor. Este martes la mirada se centra en la dinamización comercial y las campañas navideñas, con estrategias para aumentar ventas, fidelizar clientes y activar acciones conjuntas que hagan del comercio local una red viva y atractiva en la recta final del año.

La clave

Pero el plato fuerte llega el miércoles con un taller que ya despierta expectación: “Inteligencia Artificial para redes sociales”. Será una sesión práctica sobre herramientas de IA que ayudan a gestionar contenidos, programar publicaciones, mejorar la estética, analizar la interacción y optimizar la presencia de los negocios en Instagram, Facebook o TikTok. “La IA ha llegado al comercio para quedarse, y queremos que los negocios de Cáceres jueguen en igualdad de condiciones con los de las grandes ciudades”, subrayó Suárez.

Premios de la Cámara de Comercio de Cáceres / Jorge Valiente

El cierre será el jueves con la conferencia del especialista en estrategia comercial Manuel Amat, una referencia nacional en innovación y retail, que a las 20.30 horas hablará sobre los nuevos retos del pequeño comercio, desde el cliente hiperconectado hasta la experiencia de compra emocional.

Para facilitar la asistencia, todas las sesiones se repiten en turnos de tarde y noche —de 15.30 a 17.00 y de 20.30 a 22.00 horas— pensando en el comerciante que abre mañana y tarde y en el autónomo que solo puede formarse al final del día. Aún quedan plazas disponibles y las inscripciones permanecen abiertas mediante el formulario digital, por correo o por teléfono.

La Escuela de Comercio de Cáceres, que nació como un proyecto modesto, da ahora un salto cualitativo con un objetivo claro: un comercio cacereño más competitivo, más digital y más preparado para un mercado que cambia cada semana. Suárez lo resumió con una frase que ha calado entre los asistentes: “La mejor manera de proteger al comercio local es darle herramientas para crecer. Y eso empieza por la formación”.

Cáceres, en plena cuenta atrás hacia la Navidad, quiere que ninguna tienda, bar, peluquería, librería o pequeño negocio se quede atrás. Y esta vez, la ciudad parece decidida a que todos entren en el futuro a la vez.