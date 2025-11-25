Cuatro personas, entre ellas dos bebés, atendidas en Cáceres por la mala combustión de un aparato
Los bomberos de la diputación cacereña no detectaron fugas, pero los afectados presentaban mareos y dolor de cabeza y fueron trasladados al Hospital San Pedro de Alcántara
Cuatro personas, entre ellas dos menores de tres años y cuatro meses, tuvieron que ser atendidas este lunes por la noche en Cáceres por un aviso por un posible escape de gases en una vivienda situada en la calle Encina.
Según informa el 112 de Extremadura, una llamada registrada a las 21.33 horas alertó del incidente e inmediatamente se activó un operativo compuesto por personal del Punto de Atención Continuada (PAC) de la capital cacereña, una ambulancia de Soporte Vital Básico, dotaciones de bomberos del Sepei, además de Policía Nacional y Policía Local.
Al parecer, se alertó de mareos y dolor de cabeza, síntomas compatibles con una mala combustión. Aunque los bomberos inspeccionaron la vivienda y no detectaron ninguna fuga en el domicilio. Aun así, los sanitarios decidieron trasladar a los cuatro afectados al Hospital San Pedro de Alcántara para una valoración más exhaustiva.
Atendidos
Entre los atendidos se encuentran una mujer de 31 años, un hombre de 35, una niña de tres años y un bebé de cuatro meses. Todos ellos fueron trasladados en estado leve, según el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos