Cuatro personas, entre ellas dos bebés, atendidas en Cáceres por la mala combustión de un aparato

Cuatro personas, entre ellas dos menores de tres años y cuatro meses, tuvieron que ser atendidas este lunes por la noche en Cáceres por un aviso por un posible escape de gases en una vivienda situada en la calle Encina.

Según informa el 112 de Extremadura, una llamada registrada a las 21.33 horas alertó del incidente e inmediatamente se activó un operativo compuesto por personal del Punto de Atención Continuada (PAC) de la capital cacereña, una ambulancia de Soporte Vital Básico, dotaciones de bomberos del Sepei, además de Policía Nacional y Policía Local.

Al parecer, se alertó de mareos y dolor de cabeza, síntomas compatibles con una mala combustión. Aunque los bomberos inspeccionaron la vivienda y no detectaron ninguna fuga en el domicilio. Aun así, los sanitarios decidieron trasladar a los cuatro afectados al Hospital San Pedro de Alcántara para una valoración más exhaustiva.

Atendidos

Entre los atendidos se encuentran una mujer de 31 años, un hombre de 35, una niña de tres años y un bebé de cuatro meses. Todos ellos fueron trasladados en estado leve, según el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.