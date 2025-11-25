En España, 39 mujeres fueron asesinadas por violencia machista en 2025; Cáceres refuerza el apoyo a las víctimas

El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, ha apelado a la responsabilidad de todos y todas, “en no negar una realidad que vulnera los derechos de la mitad de la población, luchar para remover los obstáculos que impiden establecer medidas efectivas para la protección y asistencia de las mujeres que sufren violencia y poner el foco en la educación como la gran aliada para frenar esta lacra, llegando a consensos que nos permitan avanzar”.

Así lo ha indicado el regidor municipal en el acto del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, “un día que desde luego no es para celebrar, sino más bien para todo lo contrario. Para cuestionarnos como sociedad qué puede impulsar a un hombre a tratar de imponerse a una mujer, a vejarla, acosarla e incluso llegar a matarla, solo por el hecho de que sea una mujer”.

Es un día de reivindicación y también de recuerdo, ha añadido, “este año queremos conmemorar el 65 aniversario del asesinato de Patria, María Teresa y Minerva Mirabal, conocidas como “Las Mariposas”. Un día como hoy se truncaron sus sueños, sus proyectos… y -como tantas otras -, no tuvieron libertad para expresar sus ideas, para elegir la vida que querían vivir, para volar”.

Esas alas de mariposa que hoy nos acompañan “buscan llamar nuestra atención sobre un problema global al que nos enfrentamos: que cada 10 minutos una mujer es asesinada a manos de su pareja o expareja en algún lugar del mundo, en la que es la expresión máxima de dominación, desprecio y barbarie que un hombre pueda cometer”.

Mateos ha detallado que “en España durante este año 2025 han sido asesinadas 39 mujeres por la violencia machista. 3 de ellas, en Extremadura: Ilham en Don Benito, María en Aldeanueva el Camino y Verónica en La Codosera. Pero es que casi 3.000 mujeres extremeñas tienen seguimiento policial para velar por su integridad y se han disparado un 17 por ciento los casos de agresiones sexuales a mujeres. En Cáceres y según el sistema Viogen, a día de hoy hay 300 casos activos y 287 mujeres víctimas con protección policial”.

Foto de familia a las puertas del Ayuntamiento de Cáceres. / Cedida a El Periódico

“Son cifras que producen escalofríos, que tienen nombres y apellidos, ha incidido el regidor municipal, “y que en la mayoría de los casos, se producen donde a todos nos gusta sentirnos seguros y cuidados: en nuestra casa, en nuestro hogar, donde además se da la violencia vicaria, esa que escapa a nuestro entendimiento, y que ha dejado ya a 3 menores asesinados en España este año a manos de sus padres, quienes solo deseaban infringir el mayor daño que a una mujer le pueden hacer, que es tocar a sus hijos”.

“Los delitos contra la libertad sexual, la ciberviolencia, la violencia económica, el acoso callejero o en las redes, la trata con fines de explotación sexual, la mutilación genital femenina, los matrimonios forzosos… Es vergonzante el catálogo de violencias que se ejercen sobre la mujer por el hecho de serlo”, ha manifestado, “y que deja a las más vulnerables en una doble situación de riesgo, como las mujeres mayores, migrantes, que ejercen la prostitución, con discapacidad, pertenecientes a minorías étnicas o las que están en situación de calle”.

“Por eso, desde el Ayuntamiento trabajamos de manera coordinada con todas las administraciones en la lucha contra la violencia de género. Contamos con más herramientas para atender a las víctimas y hemos puesto en marcha proyectos de éxito como las pulseras centinela contra la sumisión química en la pasada feria, por poner algunos ejemplos. Quiero agradecer además la puesta en marcha del punto de atención rápida 24 horas que este año la Junta de Extremadura ha habilitado en nuestra ciudad y que viene a reforzar la red de apoyo social e institucional que las mujeres necesitan”, ha subrayado Mateos.

Declaración FEMP y mariposas

El acto se ha iniciado con la lectura de la declaración remitida por la Federación de Municipios y Provincias de España, a cargo de Mª del Carmen Guerrero Núñez, miembro de la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional de Cáceres. Posteriormente se ha guardado un minuto de silencio en homenaje a todas las víctimas de la violencia de género.

Al finalizar el acto se han instalado, en la plataforma de las banderas institucionales, mariposas de PVC — en homenaje a las 42 víctimas de la violencia machista en el año 2025, 39 mujeres y 3 menores—, inspiradas en la historia de las Hermanas Mirabal, activistas feministas dominicanas asesinadas en 1960 un día como hoy, y cuya historia y activismo en la lucha por los derechos humanos de las mujeres, la ONU reconoció en el año 1999 instaurando el día 25 de noviembre como el Día para la eliminación de la violencia hacia las mujeres.

Cada mariposa lleva impreso el nombre, apellidos y edad de cada víctima y permanecerá visible durante toda la semana como símbolo de memoria y reivindicación.

La iniciativa se amplía a los barrios, donde se distribuirán 300 vinilos en formato de 3 mariposas con el lema ‘25N, ALAS PARA VOLAR LIBRES DE VIOLENCIA’ para que colegios, institutos, comercios, edificios públicos y centros de salud puedan colocarlos en lugares visibles, reforzando el mensaje de reivindicación y sensibilización.

Asimismo, en la balconada se ha colocado un gran lazo morado, mientras que la fachada del Ayuntamiento permanecerá iluminada en color violeta desde el 25 de noviembre.

El acto se ha completado con la actuación de seis alumnas de 1º de Enseñanza del Conservatorio Profesional de Danza Sagrario Ruiz Piñero.