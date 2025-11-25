Esther Rodríguez Rojo, desde su tienda de moda 'efecto dominó' en Cáceres: "Pasan primero por el Eroski y luego se acercan por aquí"

Impulsada por su pasión por la moda, Esther Rodríguez Rojo consiguió hace un año hacer realidad su proyecto personal, abrir su propia tienda física de ropa. "Tuve una tienda online de ropa junto a mi hermana y mi madre, pero la llegada de la pandemia nos obligó a cerrarla. Hace un año, conversando con un amigo empresario, le conté cuál era mi sueño y me ofreció su ayuda para dar los primeros pasos. Gracias a él, este 24 de noviembre Angel Shop cumplió un año".

Inicios

"Al principio quería montar la tienda dentro del centro comercial Ruta de la Plata, pero era inviable, por un lado, no podía compaginarlo con la gestión de mi club de gimnasia rítmica, y por otro, el coste del alquiler en el centro era demasiado elevado. Por casualidad, se quedó libre un local justo enfrente y no dudé en aprovechar la oportunidad". Actualmente la tienda está situada en Calle Londres, número 24.

¿El centro comercial es competencia directa?

La propietaria no percibe al centro comercial como una competencia directa. Sostiene que las franquicias cuentan con un reconocimiento consolidado, mientras que muchos clientes buscan propuestas distintas, algo que ella intenta ofrecer. "Mucha gente viene y me comenta que busca un estilo propio, que no quiere vestir igual que todo el mundo. A menudo pasan primero por el centro comercial y luego se acercan a mi tienda, por eso, para mí, no es competencia, sino más bien una ayuda".

Presencia online

"Últimamente, a los autónomos no nos lo están poniendo nada fácil. Con tantos gastos, salir adelante se vuelve cada vez más complicado. Aun así, cuando tienes ganas y de verdad te apasiona lo que haces, buscas la manera de seguir y acabas haciéndote un hueco en el mercado. Hoy en día, la presencia online es fundamental. Hay que dedicar mucho tiempo a la página web, a las redes sociales y a la publicidad, porque es lo que te permite llegar a más personas y, si alguien está buscando algo diferente, poder captar su atención desde ahí".

Tienda física vs online

"En Navidad la tienda física suele funcionar bastante bien, pero durante el resto del año es el comercio online lo que más movimiento genera. Cáceres es una ciudad pequeña y, si me limitara únicamente a la clientela local, sería mucho más difícil alcanzar el volumen de ventas que necesito. Gracias a la venta online he podido llegar mucho más lejos, he enviado pedidos a Alemania, Francia, Portugal e incluso a Polonia".

Por otro lado, aprovechando la época en la que nos encontramos, la propietaria intenta buscar chaquetas que se salgan de lo común, ya que con el frío son la prenda que más se ve o la primera en la que se fijan las clientas. Por último, expresa su agradecimiento a Álvaro Madera, quien la impulsó a adentrarse en este mundo, y especialmente a su familia. Menciona con cariño a la pareja de su madre, que le acondicionó la tienda en apenas dos semanas al inicio de su proyecto, y reconoce el apoyo incondicional que ha recibido de los suyos desde siempre.