Tauromaquia
Una fundación animalista pide una consulta ciudadana sobre los toros en Cáceres y reabre el debate
La asociación Franz Weber insta al gobierno a "modificar las políticas de ocio"
La fundación animalista Franz Weber ha lanzado un mensaje al Ayuntamiento de Cáceres para que realice una consulta popular municipal sobre la nueva licitación de las corridas de toros, empleando las competencias en la materia, para inquerir acerca de este asunto.
"El Reglamento de Participación Ciudadana, vigente desde 2008, contempla en su artículo 22 la posibilidad de que el Gobierno local convoque una consulta ciudadana "asuntos de la competencia propia municipal y de carácter local, como podría ser la dotación presupuestaria de determinadas cuestiones, en este caso la tauromaquia".
El gobierno local ha planteado en los dos últimos años medidas como la rehabilitación de la plaza de toros, licitaciones asociadas a esta actividad y "una promoción institucional directa de la tauromaquia". La asociación critica que se escuche "a una parte muy minoritaria y a grupos de presión y que no se tomen medidas tendentes a favorecer la participación ciudadana, como podría ser el referéndum municipal sobre el gasto en toros".
"La Encuesta de Hábitos y Prácticas Culturales 2021/2022, elaborada por el Ministerio de Cultura, señala que únicamente el 6,1% de la población extremeña declara asistir a corridas de toros. Es decir, el Ayuntamiento de Cáceres prefiere subvencionar una actividad que se sitúa fuera de las demandas y necesidades reales de la ciudadanía".
