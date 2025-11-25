Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: "Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales"

En julio de 2024, el negocio Lizarrán ubicado en el hall principal del centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres se veía obligado a bajar la persiana de forma definitiva porque no les habían renovado el contrato. Ese local se lo quedó la empresa Inditex para ampliar su establecimiento de Stradivarius. Jorge Gómez, gerente de Lizarrán, contaba a este diario que había recibido un comunicado en el que le comunicaban que el recinto dejaría de ser de su propiedad. Suponía el segundo cierre de la firma de restauración en la ciudad en apenas un año, porque durante el verano de 2023 también se despidieron del establecimiento de la calle Moret, en plena parte antigua.

Reconversión

Gómez se quedó solamente con un negocio en el centro comercial, Casa García. Estaba ubicado justo en el ala opuesta a la otra tapería, en las inmediaciones de Mercadona y H&M. Sin embargo, hace apenas unas semanas tomaron la decisión de devolver Lizarrán al Ruta de la Plata y han efectuado un lavado de cara en el inmueble para reconvertirlo. También cuentan con terraza. "Teníamos la otra marca, y lo hemos cambiado. Por fin vuelve Lizarrán al centro comercial. Además, traemos ofertas muy interesantes. Los domingos tenemos una promoción de dos botellines y una ración de huevos con chistorra por 6,90 euros", añade.

"Funcionaba muy bien. Afrontamos esta nueva iniciativa con mucho deseo y muchas ganas, como todo lo que vamos montando en la ciudad", cuenta el empresario, que en su firma cuenta con otro Lizarrán en la zona de los Obispos, los dos Granier y Sibuya. El cambio de nombre en el centro comercial ha supuesto la contratación de siete nuevos empleados.

Expansión

Además, Lizarrán tiene abierta una clara estrategia de expansión por la ciudad y se encuentra en búsqueda de nuevos locales: "Seguimos mirando los locales que mejor nos puedan venir", sentencia. Entretanto, se enfrenta al problema de la escasez de camareros: "Está la cosa muy complicada. Ofrecemos condiciones muy buenas y no somos capaces de encontrar a gente. Son 40 horas semanales y un salario de 1.600 euros netos. Está muy bien", concluye.