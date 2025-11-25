Lizarrán, la tapería de Cáceres que bajó a los infiernos con dos cierres en un año y ahora busca resurgir de sus cenizas: "Vamos a abrir nuevos establecimientos"

La historia reciente de Lizarrán en Cáceres ha sido una montaña rusa. En apenas un año pasó de tener tres locales a ver cómo dos desaparecían del mapa. El último mazazo llegó en julio de 2024, cuando el centro comercial Ruta de la Plata comunicó a Jorge Gómez, responsable de la enseña en la ciudad, que no le renovarían el contrato del local en el 'hall' principal. Stradivarius ampliaba espacio y Lizarrán debía marcharse. Era la segunda despedida en poco tiempo: meses antes también había cerrado el establecimiento de la calle Moret, en pleno corazón histórico de la ciudad. Solamente se quedó con el establecimiento en la zona de los Obispos, que "ha ido muy bien todo este tiempo"

De quedarse sin nada a volver a empezar

A partir de ahí, Gómez se aferró al único negocio que le quedaba en el centro comercial, Casa García, situado en la otra punta del recinto. Pero la idea de dejar atrás Lizarrán nunca llegó a desaparecer. “Nos daba pena, funcionaba muy bien”, recuerda. Por eso, hace unas semanas decidió dar un golpe de timón: reformó el local, cambió la imagen, aprovechó la terraza y volvió a colgar el rótulo de Lizarrán en Ruta de la Plata.

Así es el regreso de Lizarrán al centro comercial de Cáceres. / E. P.

"Por fin vuelve Lizarrán al centro comercial", celebra. Y lo hace con reclamos que buscan atraer a los clientes de siempre y a los nuevos, como la promoción de los domingos: dos botellines y una ración de huevos con chistorra por 6,90 euros: "Tenemos mucha ilusión, con las mismas ganas que el primer día".

Un equipo que crece y un proyecto que no se conforma

La reapertura ha permitido contratar a siete personas, un alivio para un grupo empresarial que también gestiona otro Lizarrán en la zona de los Obispos, además de los dos Granier y Sibuya de la ciudad. Pero Gómez no quiere quedarse ahí: “Vamos a abrir nuevos establecimientos. Seguimos mirando los locales que mejor nos puedan venir”.

Es una declaración de intenciones que muestra que, tras un año complicado, la marca quiere volver a echar raíces en Cáceres.

El gran freno: no hay camareros

El principal obstáculo, sin embargo, no está en el alquiler de los locales ni en la inversión, sino en algo mucho más básico: encontrar personal. “Está la cosa muy complicada. Ofrecemos condiciones muy buenas y no somos capaces de encontrar a gente. Son 40 horas semanales y un salario de 1.600 euros netos. Está muy bien”, lamenta.

Pese a todo, el empresario asegura que esta nueva etapa llega cargada de energía y confianza. Lizarrán vuelve al Ruta de la Plata más fuerte, con un lavado de cara y la intención de quedarse. Después de dos cierres en un año, el objetivo ahora es justo el contrario: crecer.