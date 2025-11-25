25N
El municipio de Arroyo de la Luz se moviliza contra la violencia de género con una emotiva performance
El Ayuntamiento de Arroyo de la Luz, con su alcalde a la cabeza, se volcó en una jornada contra la violencia machista que combinó lectura de manifiesto, expresión artística y un mensaje de unidad
Arroyo de la Luz ha vivido este 25 de noviembre uno de esos actos que no se olvidan fácilmente. Nada impostado, nada rutinario: puro compromiso, piel y conciencia. Desde primera hora de la mañana, el municipio ha levantado su propia voz contra la violencia hacia las mujeres con un acto institucional que ha combinado la palabra, la expresión artística y el peso emocional del movimiento colectivo.
La jornada comenzó con la lectura del manifiesto institucional a cargo de la concejala de Igualdad, Leticia Carrero, un texto que recordó que 2025 es un año negro en España y también en Extremadura, donde la violencia machista sigue dejando huellas profundas. “No hablamos de cifras, hablamos de vidas. Y Arroyo de la Luz no va a mirar hacia otro lado”, subrayó Carrero ante los asistentes.
El cole
Pero lo verdaderamente impactante llegó después: una performance creada desde la Biblioteca Municipal y dirigida por la coreógrafa María Moreno, una pieza basada en movimiento, gestualidad y comunicación no verbal que sacudió a la plaza más que cualquier discurso político. Allí, jugadoras del Voleibol Arroyo y alumnas del Colegio Nuestra Señora de los Dolores mezclaron danza, literatura y dramatización para narrar —sin pronunciar una sola palabra— el miedo, la resistencia, la ruptura y, finalmente, la fuerza de la supervivencia.
“Ha sido imposible no emocionarse”, comentaban varias vecinas al finalizar la intervención. Y no era para menos: las jóvenes intérpretes avanzaron juntas, con pasos firmes, sincronizados, símbolo de unidad y de un mensaje que resonó con potencia en el silencio final: “¡Que nadie pare nuestros pasos!”
El acto contó también con la presencia del alcalde, Carlos Caro, y de los concejales Mercedes Pérez, Mariluz Parra y Julio Delgado, que mostraron públicamente el compromiso del Ayuntamiento. El mensaje fue claro: no basta con condenar; hay que actuar, sensibilizar y acompañar.
En un 25N marcado por los datos alarmantes —España supera ya las 1.250 mujeres asesinadas desde que existen registros y Extremadura suma este año tres víctimas mortales—, Arroyo de la Luz ha querido visibilizar que no es un pueblo silencioso: es un pueblo consciente, implicado y dispuesto a educar en igualdad desde la infancia.
La jornada se cerró con un llamamiento colectivo: “Súmate a unos pasos sin violencia.” Y hoy, más que nunca, el mensaje se sintió verdadero: cuando una comunidad camina junta, el mundo se mueve.
