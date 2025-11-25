Murillo, ex Secretaria de Estado de Igualdad, analiza en Cáceres las claves de la violencia contra las mujeres

La ex secretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo protagoniza en Cáceres un encuentro organizado por el PSOE Provincial para abordar las claves de la violencia contra las mujeres, el próximo 27 de noviembre, en el Complejo San Francisco, con el objetivo “abrir un espacio de diálogo ciudadano para fortalecer el compromiso social e institucional ante la violencia machista”.

Riesgos

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y “ante los riesgos que entrañan los discursos que cuestionan los avances feministas y los derechos conquistados”, el PSOE de la provincia, a través de su Secretaría de Igualdad, ha organizado el acto ‘Conversemos en torno a la violencia contra las mujeres’.

En el acto, Murillo será la encargada de impartir una ponencia en la que “reivindicará la política como herramienta transformadora” y analizará las claves para comprender las “múltiples dimensiones de la violencia de género”. El encuentro aspira a generar un espacio de “reflexión colectiva sobre su impacto social y los desafíos que persisten en la construcción de una sociedad más igualitaria”.

El acto contará además con las intervenciones del secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, y de la secretaria de Igualdad del partido, Clara Jiménez, según informan desde el PSOE provincial.

Programa de la jornada. / EP

Socióloga y profesora

Soledad Murillo (Madrid, 1956) es socióloga y profesora en la Universidad de Salamanca. Ha dedicado su trayectoria a la promoción social de las mujeres y a la defensa de la igualdad. Fue secretaria general de Políticas de Igualdad entre 2004 y 2008, “periodo en el que impulsó la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres”.

Entre 2009 y 2013 formó parte del Comité CEDAW de Naciones Unidas como relatora y, más tarde, ejerció como concejala en Salamanca y como secretaria de Estado de Igualdad (2018–2020). Su labor ha sido reconocida con el Premio Menina de Honor 2024 y la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad 2025.