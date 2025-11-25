Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

25N

Murillo, ex Secretaria de Estado de Igualdad, analiza en Cáceres las claves de la violencia contra las mujeres

En un acto organizado por el PSOE

Soledad Murillo.

Soledad Murillo. / PSOE

Eduardo Villanueva

Eduardo Villanueva

Cáceres

La ex secretaria de Estado de Igualdad Soledad Murillo protagoniza en Cáceres un encuentro organizado por el PSOE Provincial para abordar las claves de la violencia contra las mujeres, el próximo 27 de noviembre, en el Complejo San Francisco, con el objetivo “abrir un espacio de diálogo ciudadano para fortalecer el compromiso social e institucional ante la violencia machista”.

Riesgos

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, y “ante los riesgos que entrañan los discursos que cuestionan los avances feministas y los derechos conquistados”, el PSOE de la provincia, a través de su Secretaría de Igualdad, ha organizado el acto ‘Conversemos en torno a la violencia contra las mujeres’.

En el acto, Murillo será la encargada de impartir una ponencia en la que “reivindicará la política como herramienta transformadora” y analizará las claves para comprender las “múltiples dimensiones de la violencia de género”. El encuentro aspira a generar un espacio de “reflexión colectiva sobre su impacto social y los desafíos que persisten en la construcción de una sociedad más igualitaria”.

El acto contará además con las intervenciones del secretario general del PSOE de la provincia de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, y de la secretaria de Igualdad del partido, Clara Jiménez, según informan desde el PSOE provincial.

Programa de la jornada.

Programa de la jornada. / EP

Socióloga y profesora

Soledad Murillo (Madrid, 1956) es socióloga y profesora en la Universidad de Salamanca. Ha dedicado su trayectoria a la promoción social de las mujeres y a la defensa de la igualdad. Fue secretaria general de Políticas de Igualdad entre 2004 y 2008, “periodo en el que impulsó la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres”. 

Noticias relacionadas y más

Entre 2009 y 2013 formó parte del Comité CEDAW de Naciones Unidas como relatora y, más tarde, ejerció como concejala en Salamanca y como secretaria de Estado de Igualdad (2018–2020). Su labor ha sido reconocida con el Premio Menina de Honor 2024 y la Medalla a la Promoción de los Valores de Igualdad 2025. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
  2. María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
  3. Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
  4. Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
  5. Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
  6. Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
  7. Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
  8. El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos

Penas de cárcel para dos directivos de la Federación Extremeña de Atletismo por administración desleal

Murillo, ex Secretaria de Estado de Igualdad, analiza en Cáceres las claves de la violencia contra las mujeres

Murillo, ex Secretaria de Estado de Igualdad, analiza en Cáceres las claves de la violencia contra las mujeres

Ocupación ilegal y conflictos vecinales: Cáceres inicia las Jornadas Jurídicas para buscar soluciones

Ocupación ilegal y conflictos vecinales: Cáceres inicia las Jornadas Jurídicas para buscar soluciones

Idealista revela que Arroyo de la Luz es la excepción en el mercado inmobiliario español: precios a la baja

Idealista revela que Arroyo de la Luz es la excepción en el mercado inmobiliario español: precios a la baja

Magdalenas, tortas de hojaldre y nevaditos, así se fragua la cocina de Las Jerónimas, el convento de Cáceres que fue hospital y colegio

Magdalenas, tortas de hojaldre y nevaditos, así se fragua la cocina de Las Jerónimas, el convento de Cáceres que fue hospital y colegio

Una fundación animalista pide una consulta ciudadana sobre los toros en Cáceres y reabre el debate

Una fundación animalista pide una consulta ciudadana sobre los toros en Cáceres y reabre el debate

Aceras rotas, falta de limpieza e iluminación: las prioridades de los vecinos de Cáceres para mejorar sus calles

Aceras rotas, falta de limpieza e iluminación: las prioridades de los vecinos de Cáceres para mejorar sus calles

Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: "Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales"

Lizarrán regresa al centro comercial Ruta de la Plata de Cáceres: "Necesitamos trabajadores, ofrecemos 1.600 euros netos y 40 horas semanales"
Tracking Pixel Contents