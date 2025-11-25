En el TSJEx
Ocupación ilegal y conflictos vecinales: Cáceres inicia las Jornadas Jurídicas para buscar soluciones
En la región se contabilizan cerca de 40 casos anuales judicializados
El Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, el Colegio de Abogados de Cáceres y el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) promueven las Jornadas Jurídicas de Extremadura, un encuentro que se celebrará en Plasencia este viernes y que abordará “algunos de los asuntos que más inquietan” actualmente a propietarios y operadores jurídicos, como la ocupación ilegal de viviendas; que totaliza unos 40 casos judicializados al año en la región.
Presentación en Cáceres
Así lo han expuesto este martes la presidenta del TSJEx, María Félix Tena; junto al presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Extremadura, Juan Antonio Martín; y Faustino Sánchez Lázaro, vicedecano del Colegio de Abogados de Badajoz, en una rueda de prensa ofrecida en el alto tribunal de la capital cacereña.
La cita abordará también la inquiocupación, los métodos alternativos de solución de conflictos (MASC) y las controversias en propiedad horizontal. En cuanto a la ocupación ilegal, Martín ha expresado que se trata de un problema “cualitativo, no tanto cuantitativo”. Y ha añadido que “es un tema que crea gran alarma social”, aunque “los números en Extremadura no reflejan la gravedad que se percibe en otros territorios”.
Aun así, ha destacado que las jornadas buscan “una mayor solvencia y mejor actuación gracias a la colaboración entre administradores de fincas, abogados y el TSJEx”. Y que, además, los colegios de abogados expondrán sus servicios de atención a víctimas de ocupación ilegal.
De hecho, las jornadas contarán con una ponencia especial dirigida por Vicente Magro Servet, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS), titulada ‘Administradores de fincas, abogados, policías, jueces y fiscales ante la ocupación de inmuebles’. La organización destaca la “importancia singular” de esta intervención.
Durante la presentación, se ha puesto encima de la mesa también el fenómeno de la llamada “inquiocupación”, término popular para referirse a arrendatarios que dejan de pagar y utilizan la permanencia en la vivienda como presión. Martín ha aclarado que "jurídicamente no existe el término, pero en la calle sí, y genera miedo a sacar viviendas al mercado del alquiler”. Por lo que se trata de un problema “de toda la vida”, los tradicionales desahucios por impago, pero con una mayor visibilidad.
MASC
En cuanto a los MASC, ocuparán otra parte central de la jornada. El letrado de la Administración de Justicia Francisco Javier Tardáguila ofrecerá una ponencia sobre su aplicación, un ámbito que, según Sánchez Lázaro, “ha entrado en el proceso judicial español un poco a la fuerza, antes incluso de concienciar a la sociedad sobre sus ventajas”.
Y ha subrayado que “un problema entre vecinos no se arregla con una sentencia; puede incluso agravarlo, porque la convivencia continúa”, defendiendo la mediación como vía más eficaz. El decano de los Juzgados de Plasencia Óscar Jiménez Moriano será el encargado de exponer los criterios actuales en propiedad horizontal. “Las cuestiones son innumerables: morosidad, obras, ruidos, etc”.
Por su parte, la presidenta del TSJEx ha recalcado que los MASC “pueden evitar largos procesos judiciales y el desgaste personal que conllevan”, especialmente en una región eminentemente rural como Extremadura.
Las jornadas se celebran en Plasencia con la intención de descentralizar la formación jurídica. “Extremadura es más grande que muchos países europeos y debemos estar en todas partes, no solo en Cáceres o Badajoz”, según el presidente del Colegio de Administradores de Fincas.
