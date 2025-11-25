Pilar Boyero, desde Cáceres a Cuba: el impacto del videoclip 'Peregrino'

A comienzos de este año vio la luz Peregrino, un videoclip en el que Pilar Boyero unió su voz y sensibilidad a la del grupo cubano Buena Fe, referente indiscutible de la música en la isla. El proyecto nació como un encuentro artístico que terminó convirtiéndose en una de sus propuestas más emotivas.

¿Cómo nació el proyecto?

'Peregrino' surge a partir de la historia de Omar Quintero, quien recorrió a pie los 900 kilómetros que separan La Habana de Santiago de Cuba para cumplir una promesa a la Virgen de la Caridad del Cobre por la salud de su hijo. Tres meses después, Lázaro Quintero falleció víctima de un cáncer. Su travesía conmovió al mundo y miles de cubanos se sumaron a su marcha hacia el Santuario del Cobre, convirtiendo su gesto en un símbolo de fe y esperanza colectiva.

La importancia de la fe

"Y de ese suceso nace esta bellísima canción, que no solo refleja la importancia de la fe en la vida del ser humano, sino que también celebra el sincretismo tan especial que existe en la isla, el encuentro entre las Vírgenes y la tradición religiosa que llevamos los españoles, fusionada con los orishas de la religión yoruba que trajeron los esclavos africanos. Todo ese mestizaje espiritual se plasma en el videoclip, lleno de color, de procesiones cubanas y de una atmósfera profundamente emotiva. Para mí, es algo verdaderamente único", afirma Boyero.

Premio Lucas

El director, Claudio Sordo, realizó un trabajo excepcional. La grabación tuvo lugar en una madrugada en un estudio de La Habana, a lo que se sumaron diversas tomas previamente registradas de las procesiones más emblemáticas. "El resultado fue realmente extraordinario y, además, gracias a su labor, el proyecto obtuvo el premio Lucas. Buena Fe seguramente habrá estado nominado en numerosas ocasiones a este premio, pero para mí era la primera vez, y estoy profundamente agradecida por el reconocimiento y por el cariño del público cubano, que siempre ha mostrado una sensibilidad especial hacia mi trabajo. Es un auténtico lujo poder colaborar con los artistas con los que trabajo".

Documental 'Pilar por Cuba'

En diciembre se estrenará el documental Pilar por Cuba, en el que participan numerosas personalidades. "Me hace muchísima ilusión, porque recoge todo lo que he ido construyendo en estos años en un país que me abrió las puertas desde el primer momento, cuando comencé a trabajar con la Orquesta Sinfónica Nacional de Cuba".