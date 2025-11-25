Rodríguez Moñino se prepara para brillar: el ‘photocall’ navideño vuelve a encender la calle que quiere ser eje comercial de Cáceres

Rodríguez Moñino calienta motores para encender la Navidad. El próximo viernes, cuando el ayuntamiento pulse el interruptor general que iluminará la ciudad desde la plaza Mayor, esta calle del centro volverá a encender su photocall navideño, consolidándose como una pieza más del recorrido festivo que conecta Cánovas, la propia plaza, el casco histórico y las grandes zonas comerciales. No es nuevo: ya se instaló el año pasado. Pero 2025 llega con un matiz importante. La calle ha cambiado por completo tras su reciente peatonalización y renovación integral, lo que convierte la vuelta de esta instalación en algo más que un adorno: en un símbolo de relanzamiento urbano y comercial.

Imagen del photocall. / El Periódico Extremadura

Las obras, ejecutadas en septiembre de 2024 por la Diputación con 370.000 euros de fondos propios, han dejado un Rodríguez Moñino totalmente distinto: más ancho, más amable, más transitable y mucho más preparado para convertirse en escenario navideño.

La intervención creó dos zonas diferenciadas: un carril de doble sentido solo para residentes, próximo a la calle Maluquer y un espacio peatonal amplio, junto a la Avenida de España, con arbolado, bancos, papeleras, aparcabicis, pavimento nuevo y alumbrado renovado. Una transformación que los trabajadores del entorno califican como “una oportunidad que hacía tiempo que la calle necesitaba”.

El ‘photocall’: un guiño que genera movimiento

El regreso del ‘photocall’ —estrenado el año pasado y recuperado ahora— ha sido recibido con entusiasmo por los comercios de la zona, que ven en este elemento decorativo una forma de atraer más pasos, más fotos… y más clientes. “No es solo un decorado, es un punto de parada”, señala una comerciante. “Si la gente se detiene, mira, hace fotos y comparte en redes, la calle entra en el circuito navideño. Y eso para nosotros es muy importante”.

La instalación ya está en Rodríguez Moñino. / El Periódico Extremadura

Con Rodríguez Moñino ya completamente transitable para los peatones, que ha sumando nuevos negocios, su ‘photocall’ se suma a los otros grandes iconos de la Navidad en Cáceres: el mercadillo del Paseo de Cánovas, la pista de hielo en la Plaza Mayor, el árbol gigante y la iluminación del casco histórico y los espacios del Centro Comercial Ruta de la Plata

La intención del ayuntamiento es clara: descentralizar la Navidad para repartir la actividad entre varios puntos del centro y favorecer que más calles, como esta, respiren dinamización. Algunos negocios entienden que la combinación de la peatonalización con el ambiente navideño puede ser el empujón que necesitaban. “Llevábamos años un poco a la sombra de Cánovas, pero ahora la calle tiene otra vida”, comenta un hostelero. “El photocall es un pequeño detalle, pero ayuda muchísimo a marcar presencia”.

La calle, históricamente ligada al comercio de proximidad, quiere aprovechar su nueva cara para recuperar pulso y visibilidad. El conjunto de luces, el photocall y la llegada del ambiente navideño forman la primera gran prueba de fuego para saber si esta reforma urbanística consigue su objetivo: recuperar a Rodríguez Moñino como arteria comercial de pleno derecho.

Y el próximo viernes, cuando las luces se enciendan oficialmente, la calle volverá a aparecer en cientos de móviles, en miles de historias… y ojalá, en muchos más recorridos navideños.

Rodríguez Moñino no inaugura su Navidad: la retoma. Y este año, quiere hacerlo a lo grande.