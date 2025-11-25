Rosso, 40 años como faro del comercio de Cáceres: "cada vez sacamos antes la decoración de Navidad"

En Rosso, los artículos navideños suelen llegar a mediados de octubre. Marina Rodríguez, propietaria, señala que la influencia de las redes sociales adelanta el espíritu navideño en los clientes, quienes comienzan a interesarse y a preguntar por los adornos semanas antes de lo habitual.

"Llevamos más de 40 años en la ciudad. La tienda era de mis padres, que ya se han jubilado, y ahora soy yo quien la gestiona. Nos conocen por nuestro alto volumen de trabajo y, sobre todo, por la constante renovación de los artículos. La mayoría de nuestros clientes vienen porque les recuerda a su infancia, y además ofrecemos productos con una buena relación calidad-precio".

Nuevas tendencias

"Recuerdo que antiguamente no sacábamos la decoración navideña hasta después del puente de noviembre, pero tuvimos que adaptarnos a las nuevas tendencias, y hoy en día la traemos a principios de octubre. Aun así, la mayoría de las compras en grandes cantidades no se realizan hasta finales de noviembre. Creo que también influye la costumbre de otros países, como Argentina o Latinoamérica, donde la Navidad empieza antes, y el hecho de que los influencers de allí comiencen a crear contenido navideño con mucha antelación, termina repercutiendo en el consumo a nivel mundial".

Comprar decoración navideña en el Black Friday

En Rosso, no aplican descuentos por el Black Friday en artículos de Navidad, sin embargo, sí observan que la gente aprovecha la ocasión para comprar decoración navideña.

Productos más vendidos

Por otro lado, la propietaria ha comentado cuáles son los productos que más se agotan. Entre ellos se encuentran los árboles de Navidad, de los cuales algunos tamaños ya están agotados. En cuanto a la tradición de montar el Belén, sigue siendo popular, aunque también hay tendencias actuales, como la del Elfo, que se mantiene vigente y cuya demanda es tan alta que prácticamente se vende una caja por hora.

Por último, destacan como novedad los muñecos de tela, como hadas y renos, destinados a colocarse debajo del árbol, los cuales también tienen muy buena acogida. Sin embargo, los productos que más se venden siguen siendo las bolas y adornos para el árbol, las bandejas para los polvorones y las tazas navideñas.