¿Te ha tocado ser miembro de una mesa electoral en Cáceres? Ya se ha celebrado el sorteo

En los próximos comicios están llamados a las urnas 78.476 electores en la ciudad, 811 más que las últimas elecciones

Pleno extraordinario celebrado esta mañana para designar a los miembros de las mesas electorales en Cáceres.

Pleno extraordinario celebrado esta mañana para designar a los miembros de las mesas electorales en Cáceres. / Carlos Gil

Ángel García Collado

Cáceres

El Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado esta mañana la sesión plenaria extraordinaria que ha determinado las personas que formarán parte de las mesas electorales durante las elecciones a la Asamblea de Extremadura del próximo 21 de diciembre.

Emisión de voto

La ciudad contará con 101 puntos de emisión de voto distribuidos por toda la ciudad, para las cuales se ha procedido a seleccionar a un presidente, dos vocales titulares y dos suplentes por cada uno de ellos. En total, se emitirán 909 notificaciones a las personas designadas. Según los datos extraídos del censo electoral, en estos comicios están convocados a las urnas 78.476 electores en la ciudad de Cáceres y sus pedanías, lo que supone 811 votantes más con respecto a las últimas elecciones europeas de 2024.

¿Dónde votan los cacereños en el 21D?

Ángel García Collado

El sorteo se ha efectuado entre los 52.100 electores que cumplen los requisitos legales para poder formar parte de una mesa electoral (entre ellos, saber leer y escribir y tener menos de 70 años, aunque los mayores de 65 pueden presentar renuncia en el plazo de siete días).

Programa desarrollado por el Ayuntamiento de Cáceres para elegir a los representantes en las mesas en los próximos comicios.

Condiciones

De ellos, 35.499 reunían las condiciones necesarias para ejercer como presidente de mesa, puesto para el que se exige disponer del título de bachillerato, FP de segundo grado o graduado escolar.

El sorteo se ha realizado mediante una aplicación informática propia desarrollada por el Servicio de Desarrollo Tecnológico del Ayuntamiento de Cáceres, a partir del censo remitido por el Instituto Nacional de Estadística. El número que ha salido ha sido el 43.385.

Carta certificada

En un plazo máximo de tres días, el ayuntamiento enviará la carta por correo certificado a todos los cacereños designados para formar parte de la mesa electoral en los comicios. Por el momento, no se han hecho públicos los nombres.

Desde la Junta Electoral de Zona recuerdan que, para realizar reclamaciones o solicitar excusas, las personas designadas pueden dirigirse a la sede ubicada en el Palacio de Justicia, en la Avenida de la Hispanidad, preferentemente a través del correo electrónico je.zona.caceres@justicia.es, o bien mediante los teléfonos 927 620 402 / 403 y 927 620 294.

