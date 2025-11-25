Teatro, aprendizaje de idiomas y clásicos literarios: los planes imprescindibles en Cáceres

Numerosas actividades para todos los públicos en la ciudad.

El Club de la Maga presenta 'Palabras', con Asun Mieres

Este martes 25, desde las 20.30 hasta las 21.30 horas, El Club de la Maga acogerá en su sede de la calle Parras número 9 la representación de 'Palabras', una obra especial y de entrada gratuita protagonizada por la dramaturga y actriz Asun Mieres.

Asunción Mieres, aragonesa afincada en Extremadura desde hace 31 años, desarrolla su labor teatral en la región desde 1998. Dramaturga, directora, compositora y actriz, esta economista que se define como "extremaña" inició su trayectoria de la mano de Isidro Timón en la Universidad de Extremadura.

Timón la describe como "una mujer del Renacimiento", conocedora a fondo del oficio. La obra aborda con gran sensibilidad la violencia de género a través del testimonio de una mujer que denuncia el maltrato. En esta lectura dramatizada, Mieres estará acompañada por las actrices Virginia Campón y Guadalupe Fernández. Una cita que promete conmover y hacer reflexionar al público.

Nueva sesión de 'Only English'

Este martes, de 20.00 a 22.00 horas, el Espacio SAAL, ubicado en la Plaza Bruselas de Cáceres, celebrará una nueva edición de 'Only English', una propuesta abierta a todo el público desde solo cuatro euros. La actividad ofrece un ambiente relajado para practicar inglés a través de juegos, conversación, picoteo y, sobre todo, mucha diversión.

'Only English' nace como un espacio pensado para perder el miedo a hablar en otro idioma y mejorar la fluidez de forma natural. Actividades de este tipo se han convertido en una herramienta eficaz para quienes desean aprender inglés sin la rigidez de una clase tradicional. Conversar en un entorno social, jugar o simplemente escuchar a otros participantes permite ampliar vocabulario, afianzar estructuras y ganar confianza, elementos clave para progresar en cualquier lengua.

La cita promete dos horas de práctica real y distendida, ideal tanto para quienes están empezando como para quienes quieren mantener y mejorar su nivel. Una oportunidad perfecta para aprender mientras se disfruta.

Rinconete y Cortadillo llega al Gran Teatro

Este miércoles, a las 22.00 horas, el Gran Teatro de Cáceres acogerá la representación de Rinconete y Cortadillo, una de las célebres 'Novelas ejemplares' de Miguel de Cervantes Saavedra, publicada originalmente en 1613. Considerada una obra de corte realista, la historia destaca por su detallada descripción de personajes y situaciones verosímiles. Ambientada en la Sevilla del Siglo de Oro, narra las aventuras de dos jóvenes pícaros, Pedro del Rincón y Diego Cortado, que unidos por la astucia y la necesidad, se adentran en el mundo de la picaresca bajo la tutela de Monipodio.

Rinconete y Cortadillo. / Cedida

En este sórdido entorno, rodeados de rufianes y prostitutas, los protagonistas descubren las injusticias y desigualdades de su tiempo, mientras Cervantes despliega una sátira tan incisiva como vigente. La función promete acercar al público toda la fuerza y actualidad de este clásico.