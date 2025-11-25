La vivienda cae un 21% en Arroyo de la Luz (Cáceres) y se convierte en el pueblo de España donde más ha bajado de precio

El precio de la vivienda usada se ha encarecido de media un 15,7% en España durante el último año, pero Arroyo de la Luz vive la situación opuesta. El municipio cacereño se ha convertido en uno de los lugares donde más se abarata comprar casa, con un descenso interanual del 21%, según el informe de precios de vivienda de octubre de 2025 elaborado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa.

Arroyo de la Luz comparte el liderazgo nacional de este desplome con Torreperogil, en Jaén, que registra la misma caída. Ambos encabezan un listado de diez localidades repartidas entre seis comunidades autónomas donde la vivienda se ha depreciado un 13% o más en un año, en un contexto general de fuerte encarecimiento del mercado inmobiliario.

Un 'top 10' con fuertes descensos

Tras los dos municipios que lideran la tabla, el informe sitúa a Allariz (Ourense) con una bajada del 16% y a A Estrada (Pontevedra) con un 15%. El quinto lugar lo ocupa Campoo de Enmedio (Cantabria), donde los precios han descendido un 14%.

En esa misma franja, con un 14% de caída, aparece Cotobade (Pontevedra). El ranking se completa con cuatro localidades que comparten una disminución del 13%: Mojados (Valladolid), El Carpio (Córdoba), Alguazas y Abarán (Región de Murcia).

Arroyo de la Luz, único extremeño en la lista

En Extremadura, Arroyo de la Luz es el único municipio que figura entre los mayores descensos del país, lo que lo sitúa como un caso singular dentro del mercado autonómico. El informe no detalla las causas concretas de esta bajada, pero apunta a que, a nivel nacional, las correcciones de precios suelen concentrarse en áreas con menor demanda o con un stock de vivienda más elevado.

Caídas significativas en otras regiones

Más allá del ‘top 10’, idealista identifica municipios que han sufrido retrocesos superiores al 10% en otros puntos del país, como Lloseta (Baleares), Arcas del Villar (Cuenca) o Cabrera de Mar (Barcelona), todos con un 12%. También destaca Rafol de Almunia (Alicante), con una caída del 11%.

Los descensos continúan en municipios como Tineo (Asturias, -9%), Mungia (Vizcaya, -8%), Santa Úrsula (Tenerife, -7%), Corella (Navarra, -6%) o Castañares de Rioja (La Rioja, -2%).

En contraste, dos regiones no presentan ningún municipio con bajadas de precio: Aragón y Comunidad de Madrid, donde los menores incrementos se sitúan en el 1%.

Metodología del informe

Los datos proceden de idealista/data, la división especializada en análisis del mercado que combina la base de datos del portal con otras fuentes públicas y privadas para elaborar informes de valoración, inversión y tendencias inmobiliarias en España, Italia y Portugal.