Actividades culturales en Cáceres en noviembre y diciembre: microteatro, cine y taller de interpretación gratuito

Microteatro y debate contra la violencia machista en la Biblioteca Pública

Este miércoles 26 de noviembre, a las 17.45 horas, la Biblioteca Pública de Cáceres acogerá una representación de microteatro titulada La Molinera, creada e interpretada por alumnado adulto del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) de Cáceres. La obra aborda de manera directa el tema de la violencia machista, con el objetivo de promover la reflexión y la sensibilización.

Tras la representación, se abrirá un debate participativo para profundizar en la temática y compartir experiencias y puntos de vista. La actividad está dirigida al público adulto y contará con entrada libre hasta completar aforo.

El secreto del bosque viejo en la ciudad

Este jueves, a partir de las 21.00 horas, la Taberna Sir Lancelot de Cáceres acogerá una nueva sesión de Habla de Cine, que en su edición número 38 proyectará la película El secreto del bosque viejo, seguida de un coloquio abierto para comentar la obra y compartir impresiones entre los asistentes.

Es una película italiana dirigida por Ermanno Olmi y basada en la novela homónima de Dino Buzzati. Estrenada en 1993, combina fantasía, drama y elementos de fábula para narrar la historia de un coronel retirado, interpretado por Paolo Villaggio, que hereda un antiguo bosque. Su intención de talarlo para obtener beneficios se ve trastocada cuando descubre que el bosque está habitado por espíritus y fuerzas naturales que protegen su equilibrio.

El filme destaca por su atmósfera poética, su fotografía cargada de simbolismo y su mensaje ecologista sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza, además de explorar temas como la ambición, la transformación personal y el respeto por lo vivo. Tras la proyección, los asistentes podrán participar en un coloquio para analizar sus significados, estética y vigencia. La actividad está abierta al público hasta completar aforo.

Taller gratuito de iniciación a la interpretación

Este diciembre se realizará un taller gratuito de iniciación a la interpretación ante la cámara durante seis días en Cáceres y El Casar de Cáceres. El curso, de carácter principalmente práctico, combinará teoría, visionados y la puesta en escena de fragmentos en pareja o de manera individual.

El taller será impartido por Ainhoa Rodríguez, directora y guionista de Destello Bravío, película galardonada en numerosos festivales nacionales e internacionales, incluido el Festival de Málaga con la Biznaga de Plata. El curso está diseñado para dotar a los participantes de herramientas esenciales para actuar frente a la cámara, desarrollando la expresión, la creatividad y la capacidad crítica de cada intérprete. También se abordarán aspectos del lenguaje audiovisual, la creación de personajes, los procesos de rodaje y el uso de software específico para adquirir competencias digitales útiles en la profesión.