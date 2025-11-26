La concejala de Deportes de Cáceres destaca la versatilidad de la pista polideportiva de Batalla del Salado, que aliviará la saturación de pabellones

Tras la reforma integral acometida por las concejalías de Infraestructuras y Deportes de Cáceres, el gobierno municipal ha puesto en funcionamiento este miércoles la pista polideportiva de la calle Batalla del Salado. Una actuación que ha contado con un presupuesto de 180.000 euros y un plazo de ejecución de seis meses, según el concejal de Infraestructuras, Víctor Bazo.

“Se han elevado los muros perimetrales, instalado una cubierta para proteger la instalación de las inclemencias del tiempo y colocado paneles acústicos para evitar molestias a los vecinos”, detalló. El edil destacó que, con estas mejoras, la instalación “pasa a convertirse prácticamente en un pequeño pabellón”, facilitando su uso durante los meses de peor clima.

El proyecto tendrá continuidad en una segunda fase, que incluirá la renovación total del pavimento y la mejora de las puertas de acceso, para que la pista quede completamente cerrada y aislada de los cambios de temperatura.

Demanda histórica

Por su parte, la concejala de Deportes, Noelia Rodríguez, subrayó que la reforma responde a una demanda histórica del vecindario y del tejido deportivo de la ciudad, y mejora significativamente las condiciones de uso de la instalación. La edil cacereña resaltó la versatilidad del espacio, ya que permite aliviar la saturación de los pabellones municipales durante este invierno, teniendo en cuenta que el de Teodoro Casado se encuentra en obras.

Vista aérea de las pista deportiva de Batalla del Salado. / El Periódico

"En estos meses de masificación de competiciones deportivas y entrenamientos se convertirá en un pabellón deportivo. Una vez pase la temporada regular de competiciones, se abrirá al público en general, con horas libres disponibles para toda la ciudadanía”, subrayó.

Uso actual y futura apertura

Actualmente, la instalación está siendo utilizada de forma exclusiva por clubes federados, como las Escuelas Cacereñas de Voleibol y el equipo Diverceres. “En cuanto el pabellón Teodoro Casado reabra tras su reforma, esta pista volverá a estar disponible para cualquier vecino”, añadió la concejala.

Asimismo, Rodríguez también puso en valor el trabajo de los técnicos municipales, que han logrado transformar la pista en “un pabellón más de la ciudad”, y destacó que esta actuación forma parte del compromiso del Ayuntamiento de Cáceres por ofrecer infraestructuras deportivas modernas, seguras y accesibles.