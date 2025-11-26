Política municipal
Cáceres adjudica a Imaginarte la organización de la Cabalgata de Reyes de 2026 y 2027, que incluirá 50 figurantes
Además de la Cabalgata, la Mesa de Contratación adjudicó a Juan Antonio Rodríguez Lozano el servicio de Seguridad y Salud para el Centro Cívico Santa Lucía, lo que permitirá iniciar las obras
La Mesa de Contratación ha propuesto la adjudicación del contrato para la gestión, programación y ejecución de la Cabalgata de Reyes de Cáceres 2026 y 2027 a la empresa Imaginarte, por un importe de 107.700 euros.
El servicio incluye el establecimiento del material necesario, los requerimientos técnicos para la decoración y posterior desmontaje de las carrozas, la organización del espectáculo del desfile del 5 de enero, el suministro de caramelos, la puesta en escena y la dotación del personal necesario. También contempla los preparativos y labores de maquillaje de los Reyes Magos. El desfile contará con al menos 50 figurantes, todos ellos con vestuario acorde a la temática de cada carroza.
Seguridad y Salud para el Centro Cívico Santa Lucía
En la misma sesión, la Mesa de Contratación ha propuesto la adjudicación del procedimiento abierto simplificado para la contratación del Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud de las obras del Centro Cívico Santa Lucía a Juan Antonio Rodríguez Lozano, por un importe de 1.950 euros.
La contratación de este servicio permitirá iniciar ya las obras del nuevo centro.
Las obras del edificio fueron adjudicadas previamente a FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas SLU, por un importe de 1.426.641,97 euros.
El futuro Centro Cívico será un espacio multifuncional y accesible, con ludoteca, cafetería, sala de exposiciones y un auditorio para 150 personas. Un ascensor conectará las dos plantas y el nuevo edificio estará unido al antiguo mediante un jardín integrador.
