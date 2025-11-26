Cáceres enfrenta altas cifras de mortalidad infantil: el gobernador premia a las maestras que enseñen a las madres cuidados básicos

En mayo de 1925 el gobernador civil, José García, emite una circular relativa a la excesiva mortalidad infantil que se registra en la provincia. Para ello se convocan unos premios para las maestras nacionales de nuestra geografía que mejor sepan combatir la ignorancia de las madres respecto a la crianza de los niños. Ese mes, Cáceres se echa a la calle para disfrutar de su feria. Torean Gitanillo y Algabeño.

Niveles altos de mortalidad infantil

En 1925, muchos países todavía enfrentaban altos niveles de mortalidad infantil debido a enfermedades infecciosas, malnutrición y falta de acceso a servicios médicos adecuados. La medicina preventiva y los programas de vacunación estaban en etapas iniciales, la penicilina y muchos antibióticos aún no estaban disponibles, por ello, las tasas de mortalidad infantil eran especialmente altas en áreas rurales y en sectores pobres de las ciudades.

76 muertes por cada 1.000 nacidos vivos

Según registros históricos de varios países, la mortalidad infantil en niños menores de 1 año, podía superar el 10% en algunos países desarrollados y llegar hasta 20-25% en países en desarrollo o zonas rurales. Por ejemplo, en Estados Unidos, la tasa de mortalidad infantil estaba alrededor de 76 muertes por cada 1.000 nacidos vivos. En países de América Latina o África, las cifras eran mucho más altas debido a la pobreza y falta de infraestructura sanitaria.

Evolución

La mortalidad empezó a disminuir gradualmente con la mejora de la salud pública, la vacunación, la educación sobre higiene, la lactancia materna y la nutrición infantil. La década de 1920 fue un periodo clave en la que los gobiernos comenzaron a implementar medidas de salud pública más sistemáticas, aunque los resultados aún tardarían años en reflejarse significativamente.