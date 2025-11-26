Cáceres, a contrarreloj para implantar la ZBE en la parte antigua: nuevo pleno urgente y extraordinario este jueves

El Ayuntamiento de Cáceres está trabajando a contrarreloj para implantar de forma definitiva la ZBE (Zona de Bajas Emisiones) en las inmediaciones de la parte antigua. Se ha convocado una nueva sesión plenaria extraordinaria y urgente para este jueves con el objetivo de la aprobación inicial de la ordenanza reguladora de la Zona de Bajas Emisiones y su proyecto. El objetivo de esta urgente convocatoria es la necesidad de tenerla en marcha con fecha anterior al 31 de diciembre de 2025.

BOP

Este miércoles se ha publicado también en el Boletín Oficial de la Provincia la aprobación definitiva del Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) que fue aprobado en sesión plenaria el pasado 20 de noviembre con el único voto favorable del PP, las abstenciones de PSOE y Vox y el voto negativo de Unidas Podemos.

Plano de la Zona de Bajas Emisiones de Cáceres. / E. P.

¿Qué son?

Estos planes son documentos que recogen un conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la implantación de formas de desplazamiento más sostenibles dentro de una ciudad; es decir, de modos de transporte que hagan compatibles el crecimiento económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente garantizando una mejor calidad de vida.

Esta guía es una de las posibles metodologías que se han desarrollado en torno a la mejora de la movilidad de la ciudadanía y, como se indica en la propia presentación del documento, se trata de un manual que debe ser utilizado como una referencia, y no tomarlo como algo preceptivo.

Estrategia

El consistorio cacereño dispone de un PMUS mediante resolución de 18 de octubre de 2014 en la que se aprueba el PIMUS (plan similar, pero de infraestructuras). Dicha estrategia recoge la existencia de calles peatonales de acceso restringido de la ciudad monumental, localizadas dentro del perímetro definido por la plaza Marrón, calle Parras y General Ezponda. La longitud total es de 6.900 metros. El acceso, la circulación y estacionamiento están reguladas por la ordeananza del Sistema de Acceso de Vehículos mediante el control por cámaras.

Más de 50.000 habitantes

Por otro lado, una ley de 2021 de cambio climático determina que los municipios de más de 50.000 habitantes debían adoptar antes de 2023 planes de movilidad que introduzcan medidas de mitigación para reducir las emisiones incluyendo el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones. Puesto que la ordenanza del Sistema de Accesos de Vehículos al centro histórico se encuentra delimitado y señalizado, establece limitaciones de acceso, circulación y estacionamiento y tiene por objeto la protección del patrimonio ambiental, se trata de una ZBE "de facto". Por ello, se propuso su inclusión en el PMUS.

Calles afectadas

Esto supondrá una mejora de calidad urbana en el área central, así como de la accesibilidad interna y exterior, una propuesta de acción sobre el aparcamiento y una mejora de la calidad urbana en el área central con la implantación de la ZBE en las mismas calles que están controladas por el las cámaras. Se ubicará entre las calles Margallo, Miralrío, Pizarro y Parras.