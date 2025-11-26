Encuentro
Cáceres da un salto en La Raya: más de 100 empresas buscan alianzas en Portugal
El alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, lideró el encuentro hispano-portugués en Castelo Branco, donde se exploraron vías de cooperación entre empresas de ambos lados de la frontera
Cáceres ha dado este martes un paso adelante en su estrategia de cooperación con Portugal al participar en el I Encuentro Hispano-Portugués ‘Innovación, alianzas y oportunidades’, celebrado en Castelo Branco y enmarcado en la red transfronteriza TRIURBIR, integrada por Cáceres, Plasencia, Castelo Branco y Portalegre. La iniciativa ha reunido a más de 100 empresas rayanas, procedentes tanto de la provincia cacereña como del territorio luso.
La jornada nació a propuesta del alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, actual presidente de Triurbir, que planteó la necesidad de que esta alianza "dé un paso más" y se convierta en una herramienta práctica para generar empleo, oportunidades y nuevos mercados. Triurbir es el acrónimo del nombre Triángulo Urbano Ibérico Rayano, una entidad compuesta por las ciudades de Plasencia, Cáceres, Castelo Branco y Portalegre.
Más de cien empresas en un foro para crear sinergias
El encuentro, organizado junto a la Cámara de Comercio de Cáceres y la Oficina Europe Direct del Ayuntamiento, incluyó sesiones de networking y diversas mesas de trabajo orientadas a facilitar contactos comerciales y explorar vías de cooperación entre negocios de ambos lados de La Raya.
Mateos destacó la buena acogida del empresariado cacereño y aseguró que confía en que la iniciativa “obtenga grandes frutos”. Según señaló, el foro le permitió también exponer ante representantes portugueses “por qué Cáceres es un lugar atractivo para invertir” y qué proyectos están en marcha para reforzar su tejido económico.
Cáceres, entre Madrid y Lisboa: una posición estratégica
El regidor intervino en el debate ‘Construyendo puentes desde lo local: políticas municipales para el desarrollo transfronterizo de La Raya’, donde detalló las fortalezas de la ciudad y sus actuales líneas de desarrollo. Entre ellas citó: su ubicación estratégica entre Madrid y Lisboa; su impulso a los polígonos industriales y la ampliación de suelo industrial; las oportunidades de innovación en Aldealab; y el potencial de polos científicos como el Centro de Cirugía de Mínima Invasión o el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético.
Estas áreas, apuntó, despertaron el interés de muchas de las compañías presentes en el encuentro hispanoluso.
Triurbir y la candidatura de 2031
Mateos recordó además que la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 puede actuar como un "impulso contundente" para toda la zona transfronteriza. La red Triurbir ya formalizó su adhesión a este proyecto durante su última reunión celebrada en Cáceres, en la que el alcalde asumió la presidencia.
