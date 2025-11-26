Cáceres da un salto en La Raya: más de 100 empresas buscan alianzas en Portugal

Cáceres ha dado este martes un paso adelante en su estrategia de cooperación con Portugal al participar en el I Encuentro Hispano-Portugués ‘Innovación, alianzas y oportunidades’, celebrado en Castelo Branco y enmarcado en la red transfronteriza TRIURBIR, integrada por Cáceres, Plasencia, Castelo Branco y Portalegre. La iniciativa ha reunido a más de 100 empresas rayanas, procedentes tanto de la provincia cacereña como del territorio luso.

La jornada nació a propuesta del alcalde de Cáceres, Rafa Mateos, actual presidente de Triurbir, que planteó la necesidad de que esta alianza "dé un paso más" y se convierta en una herramienta práctica para generar empleo, oportunidades y nuevos mercados. Triurbir es el acrónimo del nombre Triángulo Urbano Ibérico Rayano, una entidad compuesta por las ciudades de Plasencia, Cáceres, Castelo Branco y Portalegre.

Más de cien empresas en un foro para crear sinergias

El encuentro, organizado junto a la Cámara de Comercio de Cáceres y la Oficina Europe Direct del Ayuntamiento, incluyó sesiones de networking y diversas mesas de trabajo orientadas a facilitar contactos comerciales y explorar vías de cooperación entre negocios de ambos lados de La Raya.

Mateos destacó la buena acogida del empresariado cacereño y aseguró que confía en que la iniciativa “obtenga grandes frutos”. Según señaló, el foro le permitió también exponer ante representantes portugueses “por qué Cáceres es un lugar atractivo para invertir” y qué proyectos están en marcha para reforzar su tejido económico.

Cáceres, entre Madrid y Lisboa: una posición estratégica

El regidor intervino en el debate ‘Construyendo puentes desde lo local: políticas municipales para el desarrollo transfronterizo de La Raya’, donde detalló las fortalezas de la ciudad y sus actuales líneas de desarrollo. Entre ellas citó: su ubicación estratégica entre Madrid y Lisboa; su impulso a los polígonos industriales y la ampliación de suelo industrial; las oportunidades de innovación en Aldealab; y el potencial de polos científicos como el Centro de Cirugía de Mínima Invasión o el Centro Ibérico de Investigación en Almacenamiento Energético.

Estas áreas, apuntó, despertaron el interés de muchas de las compañías presentes en el encuentro hispanoluso.

Triurbir y la candidatura de 2031

Mateos recordó además que la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 puede actuar como un "impulso contundente" para toda la zona transfronteriza. La red Triurbir ya formalizó su adhesión a este proyecto durante su última reunión celebrada en Cáceres, en la que el alcalde asumió la presidencia.