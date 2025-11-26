La empresa andaluza Pinus SA, encargada de realizar la reforma de la cubierta del centro de salud Plaza de Argel

Avanza la reforma del centro de salud de la Plaza de Argel, el cual también verá cómo sufre un lavado de cara de su cubierta. Hace unos meses, las obras quedaron paralizadas a la espera de una modificación del proyecto. Hoy ya se conocen detalles de la reforma exterior.

Será la empresa andaluza Pinus SA, con sede en Alcaudete (Jaén), la encargada de la tarea. Para ello cuenta con un presupuesto de 241.980 euros, impuestos incluidos. La licitación partía de un presupuesto base de 244.332 euros y recibió únicamente una oferta, precisamente la de la empresa finalmente seleccionada, que obtuvo la mejor puntuación al presentar la propuesta más ventajosa según el criterio de relación calidad-precio. El plazo de ejecución es de 4 meses.

Las obras del centro sanitario tenían prevista su finalización en abril de 2026, pero tras su parón hace unos meses, puede haberse atrasado hasta el próximo verano. El propósito de esta rehabilitación es mejorar las instalaciones en materia de accesibilidad y eficiencia energética y, ya que están, reformar su peculiar cubierta.

Hospital Provincial

Actualmente, los vecinos de la zona de Plaza de Argel están sustentados por el Hospital Provincial, lugar al que se mudó el centro de salud mientras se acometen las obras. Una situación similar viven los vecinos de la Zona Centro, quienes también vieron trasladado su centro al Virgen de la Montaña, en su caso más cerca.

El antiguo hospital también será reformado. En su caso se conocen más detalles, todo lo que va a albergar, la empresa encargada y el plazo, iniciando en 2027.