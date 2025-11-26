Sanidad
La empresa andaluza Pinus SA, encargada de realizar la reforma de la cubierta del centro de salud Plaza de Argel
La reforma cuenta con un plazo de cuatro meses y un presupuesto de 241.980 euros, con impuestos incluidos
Avanza la reforma del centro de salud de la Plaza de Argel, el cual también verá cómo sufre un lavado de cara de su cubierta. Hace unos meses, las obras quedaron paralizadas a la espera de una modificación del proyecto. Hoy ya se conocen detalles de la reforma exterior.
Será la empresa andaluza Pinus SA, con sede en Alcaudete (Jaén), la encargada de la tarea. Para ello cuenta con un presupuesto de 241.980 euros, impuestos incluidos. La licitación partía de un presupuesto base de 244.332 euros y recibió únicamente una oferta, precisamente la de la empresa finalmente seleccionada, que obtuvo la mejor puntuación al presentar la propuesta más ventajosa según el criterio de relación calidad-precio. El plazo de ejecución es de 4 meses.
Las obras del centro sanitario tenían prevista su finalización en abril de 2026, pero tras su parón hace unos meses, puede haberse atrasado hasta el próximo verano. El propósito de esta rehabilitación es mejorar las instalaciones en materia de accesibilidad y eficiencia energética y, ya que están, reformar su peculiar cubierta.
Hospital Provincial
Actualmente, los vecinos de la zona de Plaza de Argel están sustentados por el Hospital Provincial, lugar al que se mudó el centro de salud mientras se acometen las obras. Una situación similar viven los vecinos de la Zona Centro, quienes también vieron trasladado su centro al Virgen de la Montaña, en su caso más cerca.
El antiguo hospital también será reformado. En su caso se conocen más detalles, todo lo que va a albergar, la empresa encargada y el plazo, iniciando en 2027.
- Juan Valderrama regresa a Cáceres: 'No quiero molestar a nadie, pero a Extremadura le hacen falta comunicaciones. No puede estar como está, es un crimen
- María Guardiola y Óscar Puente rubrican el acuerdo para que la Junta asuma la construcción de la carretera extremeña al futuro viaducto de Cedillo
- Cáceres se prepara para el gran cambio: los nuevos aparcamientos disuasorios que pretenden transformar la ciudad (y evitar el caos del centro)
- Electrocash impulsa su expansión con un nuevo centro logístico en Cáceres
- Los negocios chinos ya no son de 'Todo a 100': Andy y Ana abren su tienda de moda en pleno corazón de Cáceres
- Cáceres desentierra un tesoro de 17.000 años: arranca la apertura de la Cueva del Conejar
- Una pelea multitudinaria en la 'Conce' de Cáceres a cuenta de un perro deja dos heridos: 'Le golpeó con una barra metálica y tenía una brecha en la cabeza
- El Supremo condena al director de una residencia de mayores de Cáceres por intrusismo y revelación de secretos