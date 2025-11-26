En alerta
Encarna Solís: "No podemos bajar la guardia" contra el VIH, según el Ayuntamiento de Cáceres
El Ayuntamiento de Cáceres, en colaboración con el Comité Antisida de Extremadura, ha recordado la importancia de la prevención del VIH en un acto institucional con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida
Cáceres ha frenado su rutina esta mañana para recordar algo que a menudo se da por superado, pero que sigue ahí, silencioso y activo: el VIH. En un acto institucional celebrado en el Ayuntamiento con motivo del Día Mundial de la Lucha contra el Sida (1 de diciembre), la concejala de Servicios Sociales, Encarna Solís, ha lanzado un mensaje contundente: “No podemos bajar la guardia. No podemos permitir que el estigma pese más que la información”.
El salón de plenos, lleno de miembros de la corporación municipal, responsables sanitarios y alumnado del Colegio Diocesano, ha sido el escenario de una llamada colectiva a la responsabilidad. Un mensaje que, según Solís, debe empezar desde edades tempranas. “Gestos como el de hoy, con chicos y chicas formándose, muestran por qué la educación es la primera barrera frente al virus”, subrayó.
A su lado, la directora del Hospital San Pedro de Alcántara, Julia Mohedano, y el presidente del Comité Antisida de Extremadura (CAEX), Santiago Pérez, quien agradeció que el acto se realizara en “la casa de todos, un espacio desde el que defender la salud y la dignidad”.
El presidente de CAEX fue el encargado de leer el manifiesto oficial, bajo el lema “Por salud. Por responsabilidad. Hazte la prueba del VIH”. Sus palabras resonaron en la sala con fuerza: “El VIH no es solo una enfermedad: es un espejo de nuestras desigualdades, de nuestros silencios, de nuestros prejuicios. Y también es el lugar donde la ciencia y la solidaridad han demostrado su capacidad transformadora”.
El texto exigió acceso universal a los servicios sanitarios, denunció el estigma y reclamó educación y responsabilidad colectiva. “El sida no define a nadie. La dignidad no se negocia”, afirmó Pérez.
Detección precoz: la clave invisible que salva vidas
Solís tuvo un reconocimiento especial hacia el trabajo del Comité Antisida y sus pruebas rápidas, realizadas “con máxima discreción y enorme impacto preventivo”. Recordó que el gran riesgo actual no es solo el contagio, sino la falsa sensación de seguridad: personas jóvenes que hoy creen que el VIH “es algo del pasado”. “Hemos avanzado mucho, sí, pero no lo suficiente mientras el virus siga presente en nuestra sociedad”, insistió.
Dos alumnas del Colegio Diocesano cerraron el acto leyendo un manifiesto propio, un gesto que simboliza el relevo generacional en la lucha: jóvenes formados, informados y libres de prejuicios. El Ayuntamiento y el CAEX coinciden en que esta herramienta —la educación temprana— es tan importante como cualquier avance médico.
