Un estudio de la UEx revela que el 72% de los vecinos siente miedo en La Conce de Cáceres: “Vivimos con la inseguridad metida en casa”

La plaza de la Concepción, uno de los rincones más céntricos y emblemáticos de la capital cacereña, se ha convertido en el epicentro de una preocupación vecinal que ya tiene cifras, análisis y diagnóstico universitario. El estudio 'Percepción de inseguridad y miedo al delito en la plaza de la Concepción', elaborado por Jordi Ortiz y Miguel Ángel Rufo, investigadores del área de Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Extremadura, arroja un dato demoledor: un 72% de los residentes asegura sentir un nivel alto de inseguridad en su día a día.

El trabajo fue solicitado por la Asociación Vecinal Ciudad Monumental ante la repetición constante de altercados, peleas y conflictos de convivencia que los vecinos llevan años denunciando. Pese a su apariencia de plaza amable, con terrazas y un pequeño parque infantil, la realidad diaria dista mucho de lo idílico.

El estudio confirma lo que los residentes llevan tiempo advirtiendo: que la zona se ha convertido en punto de reunión de grupos marginales que consumen alcohol y drogas, duermen en portales, van acompañados de menores hasta de madrugada e incluso llevan perros grandes sin control, algunos de ellos maltratados.

Lejos de incidentes aislados, el informe habla de una dinámica permanente. En verano se registró un episodio especialmente grave, cuando un hombre esgrimió un arpón durante una pelea. No hubo heridos, pero el susto marcó un antes y un después. Y apenas cinco meses después, el pasado 17 de noviembre, la historia volvió a repetirse. En esta ocasión, una nueva pelea multitudinaria terminó con dos heridos leves, según relatan residentes y hosteleros.

Vivir con nervios

Los datos del estudio ponen negro sobre blanco la angustia acumulada. Entre quienes dicen haber sufrido algún delito, el 83% ocurrió en la propia plaza. El 75% de los delitos son amenazas o lesiones, es decir, agresiones o intentos de agresión. El vecindario lo resume con crudeza: “Es miedo, no incomodidad. Miedo real”.

Además, el 80% reclama mayor presencia policial. Pero el informe también destaca un matiz clave: los vecinos reclaman seguridad, pero también soluciones sociales. Los residentes describen escenas diarias que evidencian exclusión extrema: personas que se asean en fuentes públicas, piden usar los baños de los bares, cargan móviles en terrazas o buscan refugio en portales. Mientras que otros muestran signos de enfermedad mental sin tratar o adicciones severas.

La Conce pide soluciones

La Asociación Vecinal Ciudad Monumental, impulsora del estudio, sigue trabajando para revitalizar la zona. Además de las reuniones con concejales, hosteleros y Policía Nacional y Local, el colectivo ha programado actividades ciudadanas en la plaza, como el rastro solidario del próximo 13 de diciembre, pensado para recuperar el uso comunitario del espacio.

La investigación de la UEx no solo constata un problema, sino que marca un camino. Detecta miedo, deterioro y falta de convivencia, pero también señala oportunidades para recuperar un espacio que, durante años, fue símbolo de vida social en el centro de Cáceres. Lo evidente es que los vecinos lo tienen claro: "Queremos volver a pasar por la plaza sin mirar hacia atrás", afirman.